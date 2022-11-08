英國高等教育調查機構QS今天發布2023亞洲大學排名，台灣進入排名的大學院校有47所，其中有9所進入前100強，以台灣大學表現最佳，在亞洲排名第19。

台灣大學是唯一進入亞洲排名前20的來自台灣的大學院校。

根據QS的資料，進入亞洲大學排名前100名的台灣大學院校依序為台灣大學（2023及2022年皆名列第19）、成功大學（2023年名列第36、2022年名列第41）、清華大學（2023年名列第38、2022年名列第34）、陽明交通大學（2023年名列第43、2022年名列第47）、台灣科技大學（2023年名列第59、2022年名列第50）、台灣師範大學（2023年名列第70、2022年名列第61）、台北科技大學（2023年名列第73、2022年名列第76）、中山大學（2023年名列第80、2022年名列第68）、台北醫學大學（2023年名列第97、2022年名列第95）。

QS分析，相較於2022年，在2023年亞洲大學排名中，台灣有28所大學院校的名次下滑、14所名次不變、4所名次上升。宜蘭大學則是首次進入排名，在亞洲排名為601-650區間。

QS指出，根據對超過15萬1000名不同國家學者的意見調查，在「學術聲望」這一指標，台灣大學名列亞洲前10強，排名第8；在「雇主聲譽」這一指標，根據對超過9萬9000名不同國家雇主的意見調查，台灣大學在亞洲的排名是第14。

在「國際研究網絡」方面，有兩所台灣的大學院校進入亞洲前100強，分別是台灣大學（排名第23）、成功大學（排名第99）；在「每篇論文獲引用次數」（研究影響力）方面，同樣有兩所台灣的大學院校進入亞洲前100強，分別是台灣大學（排名第81）、清華大學（排名第84）。

QS表示，整體而言，台灣的大學院校在跨國學生交換相關指標表現良好，但在研究合作、生產率及影響力方面，投資不足。

QS資深副總裁索特（Ben Sowter）並示警，儘管台灣最好的大學院校在亞洲大學排名的表現仍十分良好，台灣的教育體系面臨顯著的人口流失挑戰，台灣因此有必要加強國際化、打造吸引國際學生來台的條件，例如提供更多英語學程。

在國際趨勢方面，QS指出，共計有760所大學院校進入2023亞洲大學排名，規模是歷年最大。

在亞洲排名前20的大學院校中，以來自南韓和中國的數量最多，同樣都是5所，但來自中國的5所都擠入前10強，南韓則僅1所名列前10。

根據QS的2023亞洲大學排名，排名前5的大學院校依序是北京大學、新加坡國立大學、北京清華大學、香港大學、南洋理工大學。

接著是並列第6、同樣來自中國的復旦大學及浙江大學，排名第8的韓國科學技術院，排名第9至第11依序是馬來亞大學、上海交通大學、日本東京大學。

香港中文大學和南韓延世大學並列第12，排名第14至第20依序是香港科技大學、南韓高麗大學、日本京都大學、南韓首爾大學、南韓成均館大學、台灣大學、日本東京工業大學。