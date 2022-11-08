63歲知名樂隊老師孔鏘（本名：莊永軒）是許多大咖藝人的資深伴奏，他師承「台灣三大鼓王」之一的藍宜慧，因在《豬哥亮歌廳秀》、《龍兄虎弟》擔任伴奏成名，他曾經歷三次婚姻，育有2子，目前已經當上阿公，每天都在享受天倫之樂，而他近日接受專訪，透露糖尿病啃噬身上器官。

據《自由時報》報導，孔鏘受訪提到：「以前我就是工作太忙，糖尿病這個問題拖了好久，想要提醒大家，如果生病還是要就醫，千萬不要不理會，否則（指糖尿病）會啃噬掉身上所有的器官，生病一年，要花好多時間補回來。」而他曾因為併發症身體亮紅燈，體重也迅速下降，一度暴瘦20公斤，在疫情期間他表示自己有放慢工作步調，專心調養身體，發現健康才是最重要的事。

孔鏘2019年在節目上透露自己因為長期揹琴，導致有嚴重高低肩、脊椎側彎，還有三高─高血壓、高血糖、高血脂等問題，他形容身體狀況像是活在生死邊緣，無論是走路還是坐著都會感受到大腿外側痛，不過因為愛面子所以選擇不撐拐杖，靠拿雨傘當拐杖借力趴趴走。

近來孔鏘在臉書分享日常生活，一半是工作，一半則是家庭，10月中他曬出祖孫倆的合照，開心直呼：「是誰家小朋友那麼帥啊！盼著你十幾年终於來報到了。平安健康長大，樂在學習樂在生活！」許多好友紛紛送上祝福。