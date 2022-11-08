饗泰多主打潮流泰國菜，受到不少年輕人喜愛。(饗賓集團提供)

饗泰多高雄夢時代店內用消費滿額，可用111元加購「扒飯打拋豬」1份。(饗賓集團提供)

「貢鍋共鍋」主打全台罕見的客家麻辣火鍋，新品「客家小炒鍋」討論度高。（貢鍋共鍋提供）

苗栗客家麻辣火鍋店「貢鍋共鍋」即日起到11日，符合低消資格，指定餐點加1元多1盤。（貢鍋共鍋提供）

瞄準雙11血拚盛典，不只電商優惠紛紛出籠，不少餐飲品牌也加入雙11陣容，搶攻民眾荷包。饗賓集團旗下的泰國菜饗泰多SIAM MORE，推出桃園與高雄限定優惠，消費滿額即可用111元加購招牌菜色。苗栗客家麻辣火鍋店「貢鍋共鍋」也玩雙11梗，即日起到11／11，符合低消資格，指定餐點加1元多1盤。

饗賓集團旗下的饗泰多，主打潮流泰國菜，以富於變化的烹飪手法，加上樣式豐富的香料與醬料，帶出泰國道地的飲食風貌，受到不少年輕人喜愛。迎接雙11商機，饗泰多桃園與高雄區的4家分店，包括桃園統領店、桃園八德店、高雄夢時代店、高雄義享店，齊推內用消費滿額，可用最低111元加菜。

饗泰多桃園統領店即日起到11／21，內用消費滿1500元，可用111元幫自己加菜「泰式手撕雞涼拌」1份。而桃園八德店從11／10到11／27，內用消費滿1500元，可享111元加購原價300元的「咔滋椒麻雞」1份。

高雄夢時代店限定優惠，11／11起一連3天，人氣美食「扒飯打拋豬」原價300元，內用滿2000元即可用111元加購品嚐；11／30前，內用消費滿2500元，可用199元加購「青檸野菇雞湯」1份。

同樣位在高雄的饗泰多義享店，11／11至11／13期間限定，民眾內用消費滿2000元，可用111元加購「咔滋椒麻雞」1份；11／30前，內用消費滿2500元，可用199元加購原價340元的「青檸野菇雞湯」1份。

苗栗最近超夯的客家麻辣火鍋店「貢鍋共鍋」，主打將傳統客家食材融入火鍋，近期推出冬季新品，經典美食客家小炒瞬間變身火鍋湯底，再搭配上苗栗特色的手工水晶餃、客家蛋餃、客家粄條等食材，呈現苗栗客家獨有風味。

歡慶客家小炒鍋新上市，即日起至11／11，每人低消400元(不含服務費)，指定餐點包括牛肉滑、雞腿肉、大腸頭，享加1元多1盤，每人可加購的次數沒有限制。 如果以每盤310元的牛肉滑計算，點2盤牛肉滑再加2元，等於622元就可爽吃4盤牛肉滑，平均一盤約156元，多人享用非常超值。