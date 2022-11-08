許多人夢想住進大房子，享受泳池、綠地的愜意生活。一名網友興奮表示，自己即將成為義大利人，因為爸爸無預警地用4000多萬賣掉大安區的老舊公寓，大手筆買下義大利別墅，讓原PO當下就決定要辭掉工作。貼文曝光後羨煞眾人，然而，卻有一名過來人提出4件事情警告，現實恐怕沒有想像中的那麼美好。

原PO在論壇Dcard上以「我要成為義大利人了」為題發文，表示日前突然被爸爸告知，他們家位於大安區的41年老公寓，「竟然有盤子用4530萬元買」，要他趕緊準備行李，下個月就可以搬家到義大利，但原PO也好奇：「住得好好的，為什麼突然要賣？」

54歲的爸爸回應，除了想要在房價下跌前趕緊脫手外，也想在下半輩子享受人生，而且現在歐元便宜，還可以「購屋移民」，認為台灣房子又小又貴，「哪裡值那個價，還有白X要買」，直說台灣只有健保和超商密集兩個優點而已。

而且爸爸也已經在羅馬下訂房子，並備妥申請購屋移民的手續，原PO秀出別墅照片，透露要價35萬歐元，約新台幣1100萬元，室內坪數有46坪，一共有3層樓，還有游泳池、大草坪、戶外烤肉休閒區，甚至房子外圍也能免費停車。讓原PO決定隔天就要離職，「我真的看不到台灣有什麼好」。

貼文曝光後，引起網友熱烈討論，「爸爸有缺會義大利文的小孩嗎」、「可以再多收一個小孩嗎」、「完全不會當地語言移民，生活起來會很辛苦喔」、「我父母因工作跑遍世界各地，他們的感想是：金窩銀窩，比不上自己的狗窩」。

不過其中一名網友認為，現實恐怕不如想像中的美好，自己在羅馬只住了2年，就「逃到米蘭」，他表示，原PO提供的地址位於羅馬市郊，尖峰時間的交通非常恐怖，且如果家中沒有人懂義大利文，要維持這麼大的房子相當麻煩：「找人來清潔游泳池，就會弄掉你半條命」。除此之外，歐洲因為能源危機，油、電、瓦斯的價格齊漲，「那麼大的房子，電費我實在不敢幫你算」，最後網友也提醒，當地很少有亞洲餐廳，若沒帶足台灣食物「真的會很想家」。