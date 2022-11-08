國民黨桃園市議員開記者會批民進黨桃園市長候選人鄭運鵬與毒品、酒駕里長候選人同台。鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞表示，張善政競選團隊核心成員前科累累，就連開記者會的兩位議員，一個涉及詐領助理費、偽造文書，另一個誹謗判刑定讞。

國民黨文傳會副主委、桃園市議員舒翠玲批評，蔡英文總統、桃園市長鄭文燦、鄭運鵬有出席涉毒品、酒駕的邱姓候選人後援會成立大會？事實不容狡辯。國民黨桃園市議員詹江村表示，與鄭運鵬共用後援會的青埔里邱姓里長候選人前科累累，2015年被毒品勒戒、2018年再犯與毒品有關案件與酒駕，難道顏色對了毒品累犯也可以被接受？

黃韋鈞表示，張善政身邊充斥著前科、詐欺及貪汙犯，自己更是詐騙吸金賣假藥集團的最高顧問，果真是上樑不正下樑歪，張善政若真如自己所說的嫉惡如仇，請先開除這些前科累累的團隊成員，向被詐騙及買到假藥的受害者道歉，並辭去詐騙假藥黨的最高顧問。

黃韋鈞說到，張善政近期為了政治利益，不斷打擊第一線警察士氣，現在更將里長候選人自主性的活動參與硬說是鄭運鵬競選團隊的安排，這已經不是看圖說故事，而是憑空想像、惡意腦補。黃韋鈞提到，張善政參選至今，與黑道、前科犯過從甚密的情況便廣為人知，近期更被發現是詐騙吸金及賣假藥政黨的最高顧問，令人擔憂未來張善政若入主桃園市政府，是否整個前科集團也將共同進駐？桃園若因張善政執政而重回過去貪汙腐敗、炒地皮包工程的回頭路，絕非桃園市民所樂見。

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