監察院7日發新聞稿，指嘉義縣警察局一名員警偷拍女主管如廁、更衣長達2年，已涉犯職場性騷擾，但被害人向警察局陳情反映，未見依法深究查處，卻審定加害人退休，並將被害人調離主管職務，產生責怪受害人效應，導致陳情人嚴重身心創傷，監察委員紀惠容、葉大華已申請自動調查，縣警局表示，該案去年發生時，因被害人未對加害人提出刑事告訴及性騷擾申訴，縣局依法調查後對加害人調職並記過2次處分，會配合監委調查。

縣警局指出，該案發生後就依規定處理調查，因該案屬告訴乃論，被害女主管未對員警提出刑事告訴、性騷擾申訴，警局為整飭風紀，依法完成調查，將加害警員調職記過2次處分，目前加害警員已退休。

縣警局說明，被害人於日前始對加害人提出性騷擾申訴，警局依法受理，開立受（處）理案件證明單，並依「性別工作平等法」、「本局性騷擾防治申訴及調查處理要點」等規定，依法調查並將召開調查小組會議審議，現在案件由縣警局調查中，另因監察委員已申請調查，本局將全力配合監委調查。

監委紀惠容、葉大華指出，本案實情始末為何？除陳情人外，是否有其他受害人未依法通知處理？有無召開性別工作平等小組會議及開立受處理案件證明單？機關駁回陳情人申訴的理由？有無依性騷擾防治法、性別工作平等法等相關規定程序進行查處及心理諮商輔導？相關人員有無行政違失責任？有無切實推展執行性騷擾防治相關事項等疑義，實有深入調查了解必要。

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