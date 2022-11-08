台南一名醫師的孩子先後前往加拿大念書，妻子則以照顧孩子為由，長期待在加拿大生活，醫師事後發現妻子在國外結交多名男友，還與外籍男子Martin同居，氣得提告請求離婚。醫師娘則辯稱，對方是同性戀，且年紀與自己的小孩相近，僅將其當成自己孩子看待；不過法官認為醫師娘確有與異性友人曖昧情事，判准兩人離婚。

據判決書指出，醫師控訴因孩子先後至加拿大讀書，妻子以照顧孩子為藉口，自2013年起長時間留滯加拿大生活，但當時孩子已住進寄宿家庭，無需照顧，但期間妻子僅每年回台1次，更利用在加拿大獨居期間結交多位男友。

醫師提出錄音檔內容，妻子與不知名男子之談話內容完全圍繞在性行為、性關係隱私及偕同相約旅遊時間等議題上，甚至讓外籍男子直接搬進加拿大住所同居，並提出兩人時常偕同外出旅行共宿之照片及情書佐證。

醫師娘則反駁，丈夫所提錄音光碟是她看到手機內之網路聊天廣告，一時好奇上網嘗試，但不知道聊天對象為何，是男是女也不確定，且與聊天對象未曾見過面，聊天內容包括人事物背景都是丈夫胡扯虛構，自己並無結交男友或與外籍男子同居、旅行共宿等情事。

至於丈夫所提照片之男性Martin為瑞典人，是她擔任義工認識，年紀與其長子相近，僅將其當成自己孩子看待，而Martin為同性戀者，曾與同性結婚又離婚，與她不可能有任何不正當關係。不過她確實有將加拿大住處地下室出租給Martin，地下室有獨立出入口，與她的住處出入口不同。

法官審查錄音光碟、親密合照、對話訊息等證物，足信醫師娘確有與異性友人曖昧情事；審酌兩人長期分離臺灣、加拿大兩地，已無任何互動往來，生活領域又截然不同，夫妻間確實已無情感交流，自屬有難以維持婚姻之重大事由存在，又醫師娘與他人有曖昧情事固有不當，但醫師亦應理性溝通，不應恣意斷絕夫妻往來等情，認兩人均未有努力維繫夫妻情感之情事，因此判准離婚。