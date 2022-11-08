搶攻雙11購物商機，安永鮮物推出的第一波活動從11／9到11／18，只要購買「安永鱸魚精（龜鹿御品）」或「安永鱸魚精」30包自用組，加價110元就可以選擇6入的「安永鱸魚精（龜鹿御品）」、「安永鱸魚精」或「安永常溫滴雞精」好禮三選一。
第二波活動則從11／19到11／30，消費滿千可加購限量高檔生鮮食材；例如：以1211元購買原價近2000元的北海道生食等級干貝，甚至千元有找就可以買到波士頓龍蝦。線上商城與實體門市同步進行，數量有限。
搶攻雙11購物商機，安永鮮物推出的第一波活動從11／9到11／18，只要購買「安永鱸魚精（龜鹿御品）」或「安永鱸魚精」30包自用組，加價110元就可以選擇6入的「安永鱸魚精（龜鹿御品）」、「安永鱸魚精」或「安永常溫滴雞精」好禮三選一。
第二波活動則從11／19到11／30，消費滿千可加購限量高檔生鮮食材；例如：以1211元購買原價近2000元的北海道生食等級干貝，甚至千元有找就可以買到波士頓龍蝦。線上商城與實體門市同步進行，數量有限。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。