圖為「蔘鬚枸杞雞湯」，藥膳系列任選11包只要1

搶攻雙11購物商機，安永鮮物推出的第一波活動從11／9到11／18，只要購買「安永鱸魚精（龜鹿御品）」或「安永鱸魚精」30包自用組，加價110元就可以選擇6入的「安永鱸魚精（龜鹿御品）」、「安永鱸魚精」或「安永常溫滴雞精」好禮三選一。

第二波活動則從11／19到11／30，消費滿千可加購限量高檔生鮮食材；例如：以1211元購買原價近2000元的北海道生食等級干貝，甚至千元有找就可以買到波士頓龍蝦。線上商城與實體門市同步進行，數量有限。