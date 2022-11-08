圓山坑道有三段不同時期的設計和獨特功能，圖為半圓形設計。（張芷瑜攝）

圓山坑道有三段不同時期的設計和獨特功能，圖為馬蹄形設計。（張芷瑜攝）

圓山坑道將在11月12、13日兩天首次開箱，讓民眾免費參觀。（張芷瑜攝）

圓山坑道內的盥洗室。（張芷瑜攝）

圓山坑道內有播音室，牆邊也設置行軍床供休憩。（張芷瑜攝）

一探過去軍事戰略的重要基地，北市結合「打開台北」活動，11月12、13日兩天將首次開箱圓山坑道，讓民眾免費參觀，探索古往今來，主辦單位表示，目前2天場次反應熱烈，都已報名額滿，有興趣的民眾只能等現場有人取消，才能遞補。

圓山坑道總長約115公尺，隱蔽在原兒童育樂中心所在的圓山山腹內，在1964年至1991年國民政府警備總署管轄期間，坑道內不只包含避難空間，更為台北市民防指揮部和戰時圓山指揮所。

觀傳局長劉奕霆表示，圓山坑道在2014年、2017年登記為歷史建築，完成整理後對外開放，配合周末打開台北活動，可參觀作為演習、指揮所的過去，希望帶給民眾不同感受，跟圓山飯店東西密道，過去作為戰備演習的功用不同，圓山坑道是作為民防演習指揮所。

劉奕霆說明，希望在坑道服務過的人，能提供故事，讓大家更了解過去不為人知的歷史，也徵求民眾提供意見，此次開展後，將暫時不再對外開放，年底交由文化局來規畫後續活化方向。

觀傳局介紹，圓山坑道有三段不同時期的設計和獨特功能，像矩形副坑道類似山腰型防空壕設計，通常用在岩石地質或截面積較窄的坑道，主坑道則需承受較高壓力，加上拓寬使用空間，採半圓形與馬蹄形設計，因為越接近圓形，坑道的抗壓性越強。

觀傳局也說，坑道內可探訪民防廣播電台的播音室、過往廣播人員生活起居的空間，以及外交使節與一般民眾避難的過往，若遇緊急狀況時全台北市的廣播電台將被停止，僅有民防廣播電台能夠播報消息。

主辦單位表示，11月12、13日圓山坑道共12梯次的活動報名皆已額滿，每梯次最多開放15人參觀，需等當日現場有人取消，才能遞補進場，此次「打開台北」活動也有500位志工共襄盛舉，歡迎大家明年可來報名當志工，有機會先參觀這些地方。