桃園市政府8日至9日連續兩天，每晚6點30分起在市府前廣場透過500吋電視牆舉辦桃猿客場直播活動。(蔡依珍攝)

桃園市政府8日至9日連續兩天，每晚6點30分起在市府前廣場透過500吋電視牆舉辦桃猿客場直播活動。(蔡依珍攝)

現場座無虛席，場面嗨翻天。(蔡依珍攝)

現場座無虛席，場面嗨翻天。(蔡依珍攝)

中華職棒大聯盟今年邁入33年，2022台灣大賽總冠軍系列戰，由樂天桃猿隊在主場於11月5日、6日出戰中信兄弟，桃園市政府8日至9日連續兩天，每晚6點30分起在市府前廣場透過500吋電視牆舉辦桃猿客場直播活動，Rakuten Girls、樂天桃猿吉祥物都到現場，號召「10號隊友」一起為樂天桃猿加油，現場座無虛席，場面嗨翻天。

饒舌歌手藍子庭、才女歌手紀儀羚分別在兩天為直播派對表演，Rakuten Girls在台上將大秀應援舞，主持人徐莉婷以及運動主播郭志偉與呂佳宜首度為樂天桃猿的客場直播派對專業講評，讓市府前廣場嗨翻天。

市長鄭文燦表示，桃園市支持樂天桃猿隊，是落實屬地主義精神的展現，在歐美、日韓的各種職業運動，城市支持球隊是很正常的事，市府也會升起樂天桃猿的隊旗。他也邀請市民一起來府前廣場挺國球，「找回三連霸的感動！」

樂天桃猿領隊浦韋青表示，感謝桃園市支持樂天桃猿，感謝鄭文燦過去8年當桃猿隊的靠山。歡迎市民一起來到府前廣場為樂天桃猿的客場賽事加油！