天成飯店集團 台北花園大酒店 雅緻客房。（天成飯店集團提供）

天成飯店集團 天成文旅-蜂巢-精緻客房。（天成飯店集團提供）

看準回客的商機，天成飯店集團以「體貼入微，暖在您心」的理念，推出「Cosmos CLUB APP」會員回饋計畫，於旗下品牌消費100元可獲得點數1點，點數抵用1點等於1元，即享超值商品兌換與多項會員禮遇。根據分析忠實會員在天成飯店集團消費的金額是一般的客人的2.5倍以上，且每季累計消費額都有15％以上的成長，為回饋忠實會員的熱烈支持，推出一系列優惠與加碼點數的活動並且搶搭雙11商機，即日起至11月11日再推出雙11加碼贈點數11倍送，凡合格消費即可享有點數11倍回饋，聰明消費輕鬆賺點。

天成飯店集團推出「Cosmos CLUB APP」會員回饋計畫，於滿周年時也邀請會員回娘家，即日起至2023年1月5日期間內，單筆合格消費滿$666即可累計抽獎機會一次(以此類推)，提供總價值66萬好禮月月抽，共有兩次抽獎機會。第二波即日起至2022年12月31日期間內，消費達$6666會員獨享回門禮-旅行盥洗包一份，另有揪團賺點數活動，完成任務再送666點，被推薦人達成首次累點任務推薦人額外享有66點，揪滿6位且均達成首次累點任務，推薦人即可獲得666點(限領1次)。

除了抽獎與贈點外，會員更可享有會員獨享價優惠，凡2022年11月12日至2023年1月31日期間前往以下店別並出示Cosmos CLUB APP會員，旗下花比麵包坊-天成店／花園店／碧潭店逢週一與週三17：00前，單筆消費滿$250即可折抵$66。台北花園大酒店PRIME ONE牛排館，價值$4480＋10％的美國Prime濕式熟成30天丁骨牛排30oz雙人套餐，會員價只要$3888需外加原價一成服務費。