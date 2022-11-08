方文琳（右）、林雨宣在綠光劇團《再會吧 北投》音樂劇飾演母女。（林淑娟攝）

方文琳加入綠光劇團《再會吧 北投》音樂劇台北場演出，8日與劇中女兒「純純」林雨宣一起現身新北投車站出席活動，她今年一連演出3部舞台劇，每部戲風格不同，直言《再會吧 北投》情緒最滿、是更大的挑戰，讓總是用真感情演戲、曾拍哭戲拍到兩眼眼角膜都破掉的她不敢太投入於劇本，最近每天跑步時腦袋裡都在排練這齣戲，還要提醒自己先不能放真感情、太走心，「因為吳導（吳念真）的台詞太深刻，一旦入戲就會哭不停」。

方文琳劇中飾演「別有天」酒家老闆娘愛嬌，為報答救命恩人必須忍痛讓心愛養女下海，是否勾起出道前到處趕場駐唱的回憶？她說不會與現實產生連結，因為「愛嬌」這角色太苦了，「時代背景不一樣，我以前在西門町餐廳、林森北路酒店跑場唱歌，自己唱得很開心，也很滿足，1天可以跑10場，一場半小時或15分鐘，收入也很滿意，電視台找我去歌唱比賽，我根本不想成名，覺得這樣就好了，是我媽叫我去比賽的！」她回憶當時唱一場可以賺250、300元，1天賺3000，「一個月賺9萬！那時不到20歲，這樣真的好滿足了，後悔當時為何不買房！」

林雨宣第3次參與《再會吧 北投》巡演，經歷40多場演出，過來人的她透露，之前演出時，大家就都曾經太投入，「結果全員燒聲！純純還沒被賣掉下海陪酒，就已經有菸酒嗓了！」她說說吳導的劇本有個好處，就是只要血淋淋在台上呈現、不需要太用力，只要表達到意思，觀眾都會跟著情緒走，「一開始曾經情緒太進去，演到虛脫腿軟，還曾連續演出兩周後，情緒與體力消耗太大，實在太累了，演到某一場戲時，方宥心在下面唱〈追追追〉，我在二樓等戲直接睡著，聽到楊大正講了一句台詞，才突然驚醒過來」。

林雨宣近年演的戲大都是50、60年代背景，還接連在綠光的《人間條件7》、《再會吧 北投》都被養母「賣掉」，她笑說可能自己就是長得一臉復古風，像那年代的女性，當初吳念真導演找她演出時，就說她模樣「看起來很可憐」，她忍不住自嘲：「就是看起來很單純、好像很好賣！」

《再會吧 北投》由「最會說故事的導演」吳念真與「台灣國寶級音樂人」陳明章攜手打造，飽含情感的劇本巧妙融入多達20首琅琅上口的經典曲目，精心編排一個個牽動人心的精彩場景，可說是視覺與聽覺的極致盛宴。這次「2.0」版本從編曲、劇本到舞台效果，各方面都大大升級，演員陣容也增添了不少新面孔，其中「別有天」老闆娘「愛嬌」一角，12月台北場將由「玉女掌門人」方文琳擔綱，劇中她為了報答救命恩人，經歷一番煎熬仍必須忍痛讓心愛養女純純下海。她與林雨宣都說「純純」發現要被賣掉的那場戲是她們覺得情緒最飽滿、最「恐怖」的一場戲。

方文琳透露，自己當初接獲導演吳念真邀約，得知演出「愛嬌」的機會時，心情可說是又驚喜又害怕，畢竟這是一部相當賣座的舞台劇，對於這兩三年才開始接觸舞台劇的她而言，無疑是一大考驗，加上劇中超過90％的對白是使用台語，吳念真的台語又比較道地，有些詞彙她根本沒有聽過，需要花不少時間鑽研。除此之外，這齣劇有很多演員舞者都是之前的原班人馬，前幾次彩排她還不清楚位子在哪裡，其他人就已經可以直接上陣，這些都讓她感到「小有壓力」，不過方文琳很快就調整好心態，日前也專程去高雄看演出，就比較踏實。她笑稱，可以參與吳導的劇是一種榮幸，心中更多的是感恩，能夠挑戰不同劇場給的不同角色，既幸運又幸福。

方文琳提到，曾有粉絲詢問她，是否會擔心看過《再會吧 北投》的觀眾對「愛嬌」有先入為主的想法，或是將她與王彩樺飾演的版本做比較，當時她回應對方，「每一位演員都是獨一無二的表演方式，更無需比較。她也強調，「雖然自己要學的還有很多很多，但絕對會努力加油，認真向吳導及演員們請益，在舞台上演好愛嬌這個角色。」

林雨宣說，「文琳姐跟彩樺姐的愛嬌版本不一樣，彩樺姐會控制不住，情緒會一直泡在裡面，像是用盡一生的力氣、給出滿滿的情緒能量，文琳姐是有冷靜穩重的氣質，情緒上有反差，就是平常冷靜的老闆娘還是會崩潰，兩個媽媽很不一樣！」《再會吧 北投》2.0 REVIVAL 12月3日至12月11日將在台北表演藝術中心演出。