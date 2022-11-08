郁心推出個人第一首單曲〈最後一面〉。（好混蛋音樂提供）

氣質醫師郁心與人氣樂團理想混蛋的主唱雞丁，以及吉他手阿哲、建廷同樣畢業於臺北醫學大學，郁心現職為醫院的小兒科住院醫師。在忙碌的工作之餘，郁心沒有忘記對音樂創作的熱忱，於上週推出個人第一首單曲〈最後一面〉，更公布本週六（11／12）將舉辦個人首場表演，並暗示「會有你們都知道的嘉賓」，讓人不禁期待這次與雞丁同台的限定演出。

郁心與雞丁同為大學同學，兩人在學校便一起參加吉他社、征戰各大院校音樂比賽，也曾受理想混蛋的邀請在單曲〈太陽雨〉中一起共同創作詞曲。這次初試啼聲，郁心紀錄了白袍底下，面對生命的渺小與無常的心境。她回憶有次查房時探視一位癌末的年輕女性病患，她的先生在陪伴在側、感嘆著說「我只想要她好好的，怎麼這麼難？」當下這個畫面不僅讓她難過且印象深刻，因此才有了這首歌的誕生。郁心也分享，許多人以為醫護人員見多了生離死別已經習慣了，但他們只是基於工作專業，必須先將情緒收起來，因此她希望藉著〈最後一面〉這首歌，讓所有曾面臨離別的靈魂都能找到出口。

除了推出音樂作品外，郁心更公布將於本週六（11／12）下午四點半於Legacy mini @ amba 舉辦《告•白 White Confessions》演唱會。演唱會上郁心除了將帶來單曲首唱外，更邀請了許多音樂圈的好友，包含人氣演奏類樂團「體熊專科」貝斯手海狗、新生代樂團「忒修斯」吉他手高翔煜、百萬流量單曲〈Diane〉主唱趙廣絜，當然無可厚非的，還有她一路上的音樂戰友雞丁也將現身帶來限定合作，演唱會詳細資訊請見郁心臉書／IG公告或INDIE VOX售票頁。