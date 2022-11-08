「視障者口述影像」圖輯 主辦單位在電影播放中提供眼罩讓明眼人戴上，模擬視障者的感官狀態聽口述影像欣賞電影。（黃子明攝）

部分視障者由導盲犬引領進場聽口述影像欣賞電影。（黃子明攝）

許多視障者與陪同的明眼人進場聽口述影像欣賞電影《志氣》，受電影情節感動而落淚。（黃子明攝）

新北盲人福利協進會視障人士聽口述影像欣賞電影《志氣》。（黃子明攝）

無法適應戴眼罩聽口述影像的小朋友，在播放過程摘下眼罩欣賞電影。（黃子明攝）

許多參加視障者口述影像電影欣賞會民眾舉手表明為生平第一次體驗。（黃子明攝）

主辦單位在電影播放後邀請民眾體驗視障者摸索物品及、吃藥、穿雨衣等生活實境。（黃子明攝）

主辦單位在電影播放後邀請民眾體驗視障者摸索物品及、吃藥、穿雨衣等生活實境，體驗民眾甚至把雨衣穿反了。（黃子明攝）

新北盲人福利協進會志工在電影欣賞會後向現場民眾募款，許多人都慷慨解囊。（黃子明攝）

立法院榮譽顧問楊玉欣（右）及同為脊髓損傷者的張雅如工作夥伴林昭坤（左）等都現身會場，為張雅如及視障者加油。（黃子明攝）

舉辦口述影像電影欣賞會服務視障者的張雅如（左）在開演前身體不適，工作人員趨前協助她緩解情緒。（黃子明攝）

與張雅如（右）共同完成這項艱鉅任務的口述影像工作者胡秀茹（左）後，兩人相擁彼此打氣。（黃子明攝）

新北盲人福利協進會理事鄭森林（左）代表協會致贈感謝狀，感謝張雅如為視障者舉辦口述影像電影欣賞會。（黃子明攝）

視障者口述影像電影欣賞會後，張雅如感謝並邀請所有志工向現場人士致意。（黃子明攝）

高度脊髓損傷者張雅如因為17歲發生車禍，迄今26年來生活幾乎無法自理，必須仰賴家人或專業看護協助，但她本著「在別人的需要上看到自己責任」的同理心與信念，5日在台北舉辦一場罕見的「口述影像」電影欣賞會，讓一群視障者藉由聽聲來「看電影」，以高中女子拔河隊奮鬥奪冠為題材的電影《志氣》，經由專業口述影像團隊釋譯，讓現場許多視障者與陪同的明眼人都感動落淚。

主辦單位為了讓與會明眼人體會視障者感受，在電影播放中提供眼罩讓明眼人戴上，模擬視障者的感官狀態，但許多人在中途就紛紛脫下眼罩，顯然很難適應失去視力下的不適和不便，在電影播放後並邀請民眾體驗視障者摸索物品及、吃藥、穿雨衣等生活實境，體驗者表達對蒙眼後產生難以名狀的恐慌與焦慮。 為了舉辦這次電影欣賞會，只能使用口控滑鼠在電腦書寫文字的張雅如，以每天超過12個小時、連續一個多月的時間，完成電影《志氣》2萬餘字初稿，這對一般用手書寫或打字的人來說，都可算是不小的負擔，更何況她用吹氣來控制滑鼠工作，與張雅如共同完成這項艱鉅任務的口述影像工作者胡秀茹表示，她深受張雅如精神感動，協助培訓10位口述志工，看了大約100遍《志氣》，終於如期完成影片的口述影像配音工作，讓出席電影欣賞會的新北盲人福利協進會視障人士，也能與明眼人一樣享受藝術文化生活。

但是除了這段口述影像操作幕後的艱辛歷程，募款也曾一度不順，胡秀茹透露，張雅如創辦的社會企業向文化部提案申請補助，獲得20萬元經費，不足部分對外募款，總共寄出145封信，全部石沉大海，最後經由長期支持者居間引薦，獲得公益信託達人教育基金、台南蝦米工坊、翻轉銀行團隊、艾柏頓床品、國泰人壽等公益及企業團體支持，才有足夠資源完成夢想。

電影《志氣》導演張柏瑞5日親自到場打氣，還透露即將開拍的續集《志氣》II，未來也願意無償提供支持口述影像服務視障人士，讓自己從電影工作者進化為情感工作者；前立委、立法院榮譽顧問楊玉欣及同為脊髓損傷者的張雅如工作夥伴林昭坤、亞洲第一個分割手術成功的連體嬰張忠義等都現身會場，為張雅如及視障者加油。

口述影像在台灣並不普及，但在Netflix、Disney＋等國際重要影音頻道，以及Apple TV App、iPhone、iPad 或iPod touch 上觀看電影、電視節目或音樂影片，都已具備口述影像功能，國內也有影城業者提供部分有口述影像電影相關設施，大眾傳播學者趙雅麗在國科會的支持下，展開為期多年的口述影像科學研究，另有多個專業團體展開推廣與培訓，希望讓更多視障者享有閱聽權。 這項口述影像電影欣賞後續還將在彰化等地舉行，張雅如表示，目的是希望能活躍並提高視障者生活質量，喚起社會重視視障者資訊接收與社會參與權，也期待有需要的團體能與「愛無限社會企業」聯繫。