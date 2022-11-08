高度脊髓損傷者張雅如因為17歲發生車禍，迄今26年來生活幾乎無法自理，必須仰賴家人或專業看護協助，但她本著「在別人的需要上看到自己責任」的同理心與信念，5日在台北舉辦一場罕見的「口述影像」電影欣賞會，讓一群視障者藉由聽聲來「看電影」，以高中女子拔河隊奮鬥奪冠為題材的電影《志氣》，經由專業口述影像團隊釋譯，讓現場許多視障者與陪同的明眼人都感動落淚。
主辦單位為了讓與會明眼人體會視障者感受，在電影播放中提供眼罩讓明眼人戴上，模擬視障者的感官狀態，但許多人在中途就紛紛脫下眼罩，顯然很難適應失去視力下的不適和不便，在電影播放後並邀請民眾體驗視障者摸索物品及、吃藥、穿雨衣等生活實境，體驗者表達對蒙眼後產生難以名狀的恐慌與焦慮。 為了舉辦這次電影欣賞會，只能使用口控滑鼠在電腦書寫文字的張雅如，以每天超過12個小時、連續一個多月的時間，完成電影《志氣》2萬餘字初稿，這對一般用手書寫或打字的人來說，都可算是不小的負擔，更何況她用吹氣來控制滑鼠工作，與張雅如共同完成這項艱鉅任務的口述影像工作者胡秀茹表示，她深受張雅如精神感動，協助培訓10位口述志工，看了大約100遍《志氣》，終於如期完成影片的口述影像配音工作，讓出席電影欣賞會的新北盲人福利協進會視障人士，也能與明眼人一樣享受藝術文化生活。
但是除了這段口述影像操作幕後的艱辛歷程，募款也曾一度不順，胡秀茹透露，張雅如創辦的社會企業向文化部提案申請補助，獲得20萬元經費，不足部分對外募款，總共寄出145封信，全部石沉大海，最後經由長期支持者居間引薦，獲得公益信託達人教育基金、台南蝦米工坊、翻轉銀行團隊、艾柏頓床品、國泰人壽等公益及企業團體支持，才有足夠資源完成夢想。
電影《志氣》導演張柏瑞5日親自到場打氣，還透露即將開拍的續集《志氣》II，未來也願意無償提供支持口述影像服務視障人士，讓自己從電影工作者進化為情感工作者；前立委、立法院榮譽顧問楊玉欣及同為脊髓損傷者的張雅如工作夥伴林昭坤、亞洲第一個分割手術成功的連體嬰張忠義等都現身會場，為張雅如及視障者加油。
口述影像在台灣並不普及，但在Netflix、Disney＋等國際重要影音頻道，以及Apple TV App、iPhone、iPad 或iPod touch 上觀看電影、電視節目或音樂影片，都已具備口述影像功能，國內也有影城業者提供部分有口述影像電影相關設施，大眾傳播學者趙雅麗在國科會的支持下，展開為期多年的口述影像科學研究，另有多個專業團體展開推廣與培訓，希望讓更多視障者享有閱聽權。 這項口述影像電影欣賞後續還將在彰化等地舉行，張雅如表示，目的是希望能活躍並提高視障者生活質量，喚起社會重視視障者資訊接收與社會參與權，也期待有需要的團體能與「愛無限社會企業」聯繫。
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