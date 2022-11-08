愛屋就該及烏嗎？一位女網友表示，自己和男友是以結婚為前提交往，本來計畫婚後會住進婆家，沒想到拜訪男友家後卻讓她完全改觀，原來男友家養了一隻馬爾濟斯，第一次見面就對著她不斷吠叫，男友家人卻完全不管，甚至吃飯的碗盤不分人狗，狗毛也直接飄散在人類吃的食物上，讓她崩潰到考慮分手。許多愛狗人士看了也紛紛直呼噁心，要她趕快快逃！

原PO在Dcard發文表示，第一次拜訪男友家時，她就曾被男友媽要求對狗狗打招呼、自我介紹，之後雖然多次拜訪，狗狗還是沒辦法放下戒心，常對著她狂吠，男友家人卻完全不勸阻；某次原PO急著上廁所，剛好被狗狗擋住、吠叫，男友媽還說，「妳就是沒有得到牠的信任才會這樣」，甚至抱怨她沒買過零嘴給狗狗吃。

男友家吃飯時的習慣也讓原PO相當困擾，人和狗狗都用一樣的玻璃碗，吃飯時會把狗狗放在餐桌上大家一起吃，狗狗就這樣在餐桌上抓癢或甩毛；有一次男友盛了一碗紅豆湯，裡面飄了一堆狗毛，男友媽卻說，「有毛就拿掉就好啊，每個月都有洗澡髒不到哪裡去」；大家一起吃水果時，男友爸也直接徒手挑選小塊的水果餵食狗狗，導致水果上都是狗狗口水。

原PO感嘆，其實自己沒有討厭狗，也知道狗狗很兇不是牠的錯，但這些事情讓她思考，未來是否要永遠過上這種生活，就算未來沒有和公婆住在一起，男友也勢必要因為獨子的身分照顧爸媽，讓她思考是否到底要不要分手。

對此，許多人紛紛回應，「嫁進去是地位比狗低嗎？」、「可以把狗當家人不代表可以沒衛生欸」、「我家也是養瑪爾濟斯，都跟我們一起睡，但你男友家是衛生習慣太差，建議快逃」、「愛能不能當飯吃我不知道，但狗毛絕對不能吃」。