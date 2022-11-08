高市議員第8選區登記第3號的許采蓁，連日來馬不停蹄勤跑地方。（柯宗緯翻攝）

高市議員第8選區登記第3號的許采蓁，連日來馬不停蹄勤跑地方。（柯宗緯翻攝）

高雄市議員前金、新興、苓雅區的第8選區，這屆少1席，呈現8人搶5席，選情相當緊繃。外傳國民黨新人許采蓁首當其衝，指她得票率衝得很高了。對此，許采蓁駁斥說，自己選情告急，懇請鄉親要力挺到底，「1票都不能跑」。

今年高市第8選區議員選舉，格外激烈！由於人口外流，從原先6席減1席剩五席，5位現任議員力拚，不敢掉以輕心，再加上3位新人來勢洶洶，8人參選要搶5席，有候選人已喊「告急」，掉在安全名單之外，也有人放話許采蓁衝擊到綠營候選人，讓選情陷入混沌迷霧中。

第8選區登記第3號的許采蓁，連日來馬不停蹄，一個里接著一個里，在里長以及前議長父親許崑源生前好友們的陪同下，一步一腳印，穿梭大街小巷，拜訪地方鄉親及市民朋友，懇切的拜票請託。

許采蓁表示，在拜票的過程，遇到很多父親生前的好朋友，尢其是上了年紀的阿公阿嬤，只要提到「我是奧援（許崑源綽號）的女兒」，有的很驚訝，甚至激動的把她緊緊抱住，提起過去受到父親很多的照顧與恩情，並說一定會用這張選票回報在天上的父親，讓她也很感動。

「許采蓁的票衝太高了！」許采蓁無奈說，第8選區選情本來就很緊繃，離投票日還有很多天，但已有候選人掛出選情告急的廣告，還影射因為前高雄市長韓國瑜幫她站台，衝擊到其他候選人的選票，這都不是事實，身為新人她沒有像其他候選人有龐大的資源財力可以不斷地投入選情，只能靠父親生前的好朋友相挺鞏固票源。