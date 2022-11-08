高雄市巨港國際青年商會近日舉辦「愛發芽之環境永續」水資源參訪活動。（柯宗緯翻攝）

高雄市巨港國際青年商會近日舉辦「愛發芽之環境永續」水資源參訪活動，前往澄清湖水漾會館、鳳山水資源中心，邀請150位學子認識水資源議題，期待從小扎根環境教育，進而提升全球公民的環境素養。

該公益活動邀請高雄市政府教育局、社會局、水利局、環保局、國立高雄師範大學事業經營學系暨系友會及系學會、高雄市新甲國民小學、高雄市過埤國民小學、高雄市議員李雅靜、高雄市議員黃柏霖、張惟晴市議員候選人服務處、高雄市正忠文教協會、高雄市自然生態保育協會、京拓環保科技有限公司、上校文化印刷有公司、世紀化學有限公司、隆太國際有限公司及東南客運…等企業共襄盛舉。

巨港青商理事長柯文忠致詞時表示，為響應聯合國永續發展目標（SDGs）的多項計畫，如第四項-優質教育、第六項-淨水與衛生、第十四項-保育海洋生態、第十五項-保育陸域生態等計畫，特別舉辦此活動。

柯文忠說，當天帶領近150位小朋友一起認識水資源相關議題並響應它，希望大家都能更加重視環境保護這一塊，從日常生活的對話、分享、進步、傳承，持續推廣環教知識、理念、價值，進而提升全球公民的環境素養。

巨港青商長期落實關懷弱勢、推廣公益，對於偏鄉弱勢學生教育方面更是不遺餘力。從2017年舉辦「愛發芽」社區關懷活動，已連續舉辦6年，每年均透過「愛發芽」社區關懷活動，募集來自社會廣大的關懷力量，提供弱勢孩童完成夢想的機會以及讓孩童體驗各種不同的議題，認識學校課本以外的知識。

活動總幹事黃于軒指出，這次透過實地的走訪參觀及互動體驗，可以讓學子印象更深刻，以團康遊戲、導覽解說、簡報、DIY實驗等不同面向來認識「水」，並將「教育」視為一顆小小的愛苗，播種在孩子們的心中，從小即用心灌溉、栽種，成長的路上保有「環境永續」這樣初心。