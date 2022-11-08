白車駕駛座車門布滿彈孔。（洪靖宜攝）

高雄市大寮區88橋下今日凌晨爆發槍擊案，2輛車停遭一輛不明車輛開槍，造成1人頭頸部中彈，1人腿部中彈。根據現場遺留彈殼及彈孔研判共開15槍，2輛車車身布滿彈孔，甚至駕駛座還留有血跡。警方循線查到5名涉案嫌犯，人已逃到台東，正將人帶回警局。

林園分局於昨日凌晨3時58分許接獲通報，在大寮區台88下有槍擊案，經調查，當時2輛車停在橋下停等紅燈，起步沒多久後，行進間遭後方疾駛而來的一輛不明車輛開槍，嫌犯先朝其中一輛白色BMW開了4槍，27歲的侯姓駕駛頭頸部中彈，他受傷後自撞電線桿，車上劉姓男乘客及吳姓女乘客嚇得趕緊逃下車，受輕挫傷；另一輛白色的轎車也遭開11槍，則往前開了約300公尺後停在路旁，車上25歲的翁姓駕駛右大腿中彈，自行就醫，由醫院通報槍傷。

2輛遭槍擊的車被拖回派出所鑑識，車輛布滿彈孔，甚至有好幾處彈孔集中在駕駛座的車門，BMW的駕駛座還留有血跡，車頭也嚴重毀損。案發現場附近工廠鐵門上也有多處彈孔。目前2輛車都宣稱彼此不認識，也都不認識嫌犯，且目的地不同。

由於這3輛車都是權利車，案發後逃逸無蹤，甚至可能換車牌逃逸，導致案情陷入膠著，最新消息警方終於在台東逮到5名涉案嫌犯，準備將人帶回高雄，要來釐清整起案情。