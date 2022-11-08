為吸引國外金融機構參與我國集中結算，金管會積極推動期交所申請國外主管機關認可為第三國合格集中結算機構（QCCP），要把上兆商機拉回台！證期局副局長張子敏8日指出，台灣2022年前九月新台幣利率交換契約(IRS)交易金額高達新台幣5.1兆元，然而都在國外交易、商機流落海外，期交所積極申請國際的QCCP，未來外資與國內金融機構做IRS交易就可以拉回台，不只可提升交易所的國際地位更可壯大我國資本市場。

張子敏表示，申請成為QCCP雙方主管機關要做法規對等比對，相當複雜，目前國外已認可我國期交所為QCCP的只有「澳洲」，即澳洲金融機構可依據該國法令規範自行認定台灣期交所為QCCP，另外，金管會在2022年10月也與歐洲證券及市場管理局（ESMA）簽署MOU，就期交所申請ESMA認可為QCCP一事建立跨國監理合作協議，而洽簽中的還有「加拿大、美國」，未來也打算向「日本」申請。

張子敏指出，期交所成為歐洲QCCP後，屆時歐盟金融機構透過期交所進行結算就可享有優惠的資本計提，有效提升其資金效率，可提高外資參與我國金融市場之意願及市場信心。期交所成為QCCP有利交易雙方，因為集中結算交易對手若不是合格集中結算交易對手（N-QCCP）的話，則該金融機構的風險資本計提就須大幅增提：交易曝險將多增提數十倍、交割結算基金曝險將多增提62.5倍。

舉例來說，過去法國興業與國內銀行要做IRS交易，因為國內期交所不具備QCCP資格，雙方的交易曝險與交割結算基金曝險資本計提就會大幅提高，直接影響其資金及交易成本，所以只能在國外交易結算，但未來期交所若取得歐盟TC-CCP認可，就可大幅提高外資來台交易意願。

張子敏指出，期交所在2022年7月正式開辦店頭衍生性商品集中結算業務，推出結算會員自營交易自願性新臺幣利率交換契約(IRS)集中結算，目前有11家結算會員，包括10家銀行、1家券商，未來會持續積極爭取國外合格集中結算機構(QCCP)資格認可，吸引外資參與集中結算市場。

張子敏指出，期交所已於2022年9月19日取得美國商品期貨交易委員會(CFTC)核發之No-Action Relief資格(暫時性認可期間為2022年9月至2023年9月)，又依澳洲金融監理署(APRA)規定，期交所因已取得金管會認可資格，所以澳洲金融機構可自行認可期交所為QCCP，有利吸引美國及澳洲等國際金融機構參與我國金融市場，並提升我國國際能見度。