臺灣產物前10月自稅前每股盈餘2.31元 19:532022/11/08 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣產物自行結算10月單月營收淨額為新台幣4.98億元，111年10月單月稅前淨利為0.51億元；該公司自行結算1至10月累計營收淨額為51.04億元，前10月累計稅前淨利為8.37億元，自結稅前每股盈餘為2.31元。 臺灣產物前八月獲利7.39億 每股賺2.04元 臺產、華南產前三季每股賺逾2元 精測8月合併營收4.41億元 改寫單月新高 #臺灣產物 #稅前每股盈餘 #自行結算 #額為 #單月營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 A股午後全線反彈 滬指收漲0.4％ 17:222022/10/17 財經 A股縮量 兩市成交不足人民幣7000億元創年內新低 17:432022/09/19 財經 聯電8月合併營收253.46億元 續創歷史新高 19:272022/09/06 財經 滬指午後震盪反彈 終場收漲0.4％ 16:422022/09/05 財經 大樂透16日頭獎未開出 下期頭獎金額保證1億元 23:172022/09/16 財經 各類股表現皆墨 滬指收盤跌19點 16:522022/08/19 財經 新品齊發 鈊象H2拚單月營收10億 04:102022/09/14 證券．權證 上證指數收漲14點 連兩漲 16:432022/08/17 財經 臺灣產物理賠進度查詢系統獲專利 04:102022/08/26 全球財經 大樂透下期頭獎保證1億元 43組百萬獎項待開出 23:142022/09/09 財經 日圓跌、營收減 傳奇網路8月轉虧 20:272022/09/06 財經 滬指半日漲7點 深成指漲20點 13:382022/09/01 財經 滬指半日漲5點 深成指跌31點 12:522022/08/23 財經 滬指全日跌8點 深成指跌94點 17:132022/09/22 財經 《其他電子》宜特Q3稅前獲利締新猷 前3季提前創年度新高 15:492022/10/17 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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