臺灣產物自行結算10月單月營收淨額為新台幣4.98億元，111年10月單月稅前淨利為0.51億元；該公司自行結算1至10月累計營收淨額為51.04億元，前10月累計稅前淨利為8.37億元，自結稅前每股盈餘為2.31元。

臺灣產物前八月獲利7.39億 每股賺2.04元
臺產、華南產前三季每股賺逾2元
精測8月合併營收4.41億元 改寫單月新高
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