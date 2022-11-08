中華足協今天舉辦第13屆理事長交接典禮，由桃園市長鄭文燦從前理事長邱義仁手中接下印信。自詡為「體育志工」的鄭文燦揭示推動台灣足球的6大方向，並宣布由國體大競技與教練研究所及管理學院院長鄭世忠出任祕書長一職。

鄭文燦在交接典禮細數自己在桃園推動足球的成果，包括建立6級銜接、建置青埔等多處足球場地，還以T1桃園雲豹今天宣布引進「魔獸」霍華為例，希望未來透過足球讓世界看到台灣。至於外界關切他卸任市長後可能入閣，無法做完4年任期，鄭則強調秉持自己在哪個位置、就把事情做好的理念。

鄭文燦對於未來台灣足球發展提出6大方向，包括「提升各縣市基層足球人口參與及增加」、「落實各級國家代表隊選訓與銜接」、「強化各項國際交流與互動、協助國內比賽場館及訓練場館建置」、「持續推動企業足球聯賽及職業足球俱樂部成立的前導作業」、「整合引進國內外各項資源，有效支援基層與地方委員會相關發展」等。

足協新任祕書長鄭世忠是英國諾丁漢大學博士，曾任中華奧會副祕書長、中華田協副祕書長、國立體大總務長，鄭文燦稱讚鄭世忠是有多方面才華的體育人，非選手出身但有熱情，盼借重其對國際賽事的經驗。