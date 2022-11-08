資深女星陳莎莉過往演活宮鬥劇太后、豪門惡婆婆等角色，被封「太后專業戶」，近年淡出螢光幕的她，鮮少有新消息傳出，不過「歌壇天后」李翊君日前分享兩張與陳莎莉的合照，讓網友驚艷不已。

李翊君上月30日於臉書粉專驚喜地PO文：「我的偶像姐姐陳莎莉（太后駕到）」，照片中，陳莎莉像戲裡一樣，梳著高高的復古頭，配戴顯眼的耳環和珍珠項鍊，貴氣十足，但難得未施脂粉，罕用黑粗框眼鏡的造型露面，可以看到少了濃妝的顏值，多了一份親和力，且皮膚狀況良好，絲毫看不出1日剛過74歲生日。

74歲陳莎莉保養得宜，左為李翊君。（圖／FB李翊君）

選美出身的演員廖家儀留言讚嘆：「我覺得你們兩個都好棒」，其餘網友也沉浸在回憶，紛紛表示：「歌后與影后」、「都還是那麼美」、「我從小看花系列長大的ㄟ」、「最愛1971年主演之電視劇向日葵」。

陳莎莉出道56年，演過無數的影劇作品，其中1971年在《向日葵》飾演女主角雅芳造成轟動，成為台視當家花旦，同年再以《落鷹峽》榮獲金馬獎最佳女配角。離開台視後，陳莎莉轉往中視發展，舉凡《一代公主》、《花系列》和《太陽雨》等，或是到華視拍《懷玉公主》、《才子佳人乾隆皇》也令觀眾印象深刻，而她的五官鮮明、外型貴氣，扮演太后或上流人物等角色，總是特別有說服力，被資深媒體人形容為「演太后成精」、「太后專業戶」。