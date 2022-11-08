來自花蓮的25歲阿美族青年曾聖光赴烏克蘭參戰陣亡，外交部今晚表示，外交部已於昨（7）日緊急核發護照等旅行文件，並協助家屬於昨晚搭機前往東歐鄰近國家，屆時將由我國駐處同仁陪同家屬前往烏國境內完成相關程序。

外交部發言人歐江安指出，曾姓國人加入志願軍赴烏克蘭參戰不幸罹難的消息傳出後，外交部於第一時間與家屬保持密切聯繫，並透過相關駐處及跨國管道進行嚴謹查證。經迅速與烏國相關單位聯繫結果，確認我國曾姓志願軍的遺體停放地點並獲妥善的安置。

她說，為協助家屬在最短時間內前往確認遺體並處理後事，外交部已於昨（7）日緊急核發護照等旅行文件，並協助家屬於同日晚間搭機前往東歐鄰近國家；待家屬抵達後，屆時將由我國駐處同仁在確保安全無虞的情況下，陪同家屬前往烏國境內完成相關程序。

歐江安表示，外交部將竭力協助家屬辦理必要手續，陪同度過最艱困時刻；外交部也祈禱讓罹難戰士的英靈早日在天國安息，會繼續全力協助家屬順利完成所有手續、早日返國。相關後續處理結果，外交部將適時對外說明。