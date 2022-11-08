高雄市政府觀光局周玲妏局長與在地議員、區長、里長共同合照。（柯宗緯翻攝）

高雄市政府觀光局周玲妏局長與在地議員、區長、里長共同合照。（柯宗緯翻攝）

觀光局與實踐大學及在地社區合作，派遣專業人力駐點，提供遊客在地化旅遊諮詢服務。（柯宗緯翻攝）

為提升大社觀音山旅遊服務品質，高市觀光局在觀音山三角公園新設旅遊諮詢站，打造一座以Tiffany藍為基色的設計感特色貨櫃屋，除與地景毫無違和外，也充滿時尚感，近日已啟用提供遊客休憩、打卡、旅遊諮詢等全方面旅遊新服務。

觀光局局長周玲妏表示，該觀音山三角公園旅遊諮詢站，以貨櫃設計為主軸，周邊搭配燈會的蘑菇燈作品在此展出，並在屋頂裝設太陽能板自行發電，以落實永續環保理念，現階段可提供遊客休憩、旅遊諮詢、拍照打卡以及緊急救護AED等多元化服務功能。

此外，觀光局與實踐大學及在地社區合作，派遣專業人力駐點，提供遊客在地化旅遊諮詢服務，未來除將規劃作為當地青年或社區營造據點，販售手作、文創商品等，讓來往旅客或登山客除感受觀音山風景之美，更體驗到溫馨又熱情的在地旅遊服務。

高市議員邱俊憲議員也感謝市府對大社區的資源投入，未來也會和市府及議會共同努力，提升整體大社區的整體觀光發展。高市議員張勝富表示，感謝陳其邁市長用2年拚4年，短時間內就完成這座旅遊諮詢站，期待觀音山跟觀音湖相關的建設可以陸續到位，觀音山是很美的地方，歡迎大家來玩。

高市議員江瑞鴻議員則說，觀音山的登山客絡繹不絕，可以服務到許多遊客，會繼續為在地爭取建設跟經費預算。高市議員許慧玉指出，感謝觀光局為大社投入這麼多建設，例如這座三角公園的優化、諮詢站設置及配備AED，非常有效率。

觀光局說明，觀音山、觀音湖位於高雄市近郊，去年底觀音山三角公園經過重新改造後，公園內已增設觀音蓮及海芋造型的遮蔭休憩區，成為觀音山入口新地標，也增設公廁方便民眾使用，大大提升整個地區爬山遊憩旅遊品質，獲得當地居民及遊客一致好評。

未來在旅遊諮詢站建置後，更可串連鄰近觀音湖、義大世界、大樹區佛光山及燕巢區雞冠山等地觀光資源，延伸旅遊區域路線，能分享給更多旅客，進而帶動中高雄區域觀光發展。

此外，觀光局也已提案爭取經費，未來將打造觀音山高速尾登山口服務中心，並優化周邊景觀環境，結合地方產業、美食及景點，作為擴大服務觀音山風景區旅遊諮詢、休憩、販售農特產品、美食、伴手禮及推廣登山運動的新據點。

另方面，鄰近的觀音湖具備良好天然環境，觀光局運用既有自然水域條件規劃施作環湖步道串聯水岸景觀，包括林間步道、水花園濕地及生態棲地，同時設置綠蔭停車場，將打造成具有自然生態特色的水岸景區，並已獲中央核定總經費約5600萬元，預計明年2月開工，113年暑假完工，屆時可以大幅提升觀音湖整體遊憩品質。