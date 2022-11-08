蔡燦得、方志友演出舞台劇《一個公務員的意外死亡》。（故事工廠提供）

舞台劇《一個公務員的意外死亡》宣布復演。（故事工廠提供）

黃致凱編導、演員郭耀仁與方志友、謝瓊煖、狄志杰、鄭志偉、是元介、朱宥琳、劉珊珊、蔡燦得、陳家逵、陳建凱等實力派演員主演的故事工廠警世喜劇《一個公務員的意外死亡》，宣布於2023年2月在高雄、臺中全面復演。該劇講述公務員面對不公不義想當吹哨人，卻成為犧牲者，反思人們面對不公平的事能否挺身而出？謝瓊煖回憶也曾有路見不平跳出來伸張正義、卻反而遇到威脅的經驗！

謝瓊煖說，她年輕時一次深夜開車回家，一台播放著大聲夜店音樂的黑車搖下窗亂丟垃圾被她撞見，她直接開窗破口大罵：「我要把你的行為告發環保局！」結果對方與駕駛居然下車開始拍打她的引擎蓋叫囂，謝瓊煖倒車駛離，對方居然還跟上來，「沿途我闖了兩個紅燈，只想逃命！開進巷弄裡停車熄火，這時候才發現自己雙手抖到不行，一直在大喘氣！」她說，現在的自己應該還是會做一樣的事，但方法應該會高明一點點，「我會跟他比讚，事後再用行車記錄器來舉發」。

郭耀仁劇中飾演剛成為公務員的男主角陳嘉偉，被上司欺壓，私下的他曾因為「正義」吃過苦頭，「我演過兩個兒童劇團的巧虎，人偶演出非常辛苦，體力消耗與噴汗率都是演一般人的好幾倍，我曾在部落格客觀寫出兩劇團如何對待演員與安排行程，一個是讓演員前一天入住旅館，得以充分休息，另一個則當天來回，之後其中一劇團就沒有再找我演出了，年少輕狂且充滿正義感的牡羊座就是不吐不快，現在想想，我依然沒有後悔。」但他也感嘆：「果然，正義是需要付出代價的。」

是元介印象深刻是學生時期發現考試時同學作弊，「我是那種寧願成績考不好，也不能接受作弊而考到高分的，因此我看到了是會直接跟老師反應，我以為自己這樣的行為會被其他同學討厭，但相反的卻獲得了同學們認同。」他認為只要勇於發聲，就有機會能收穫其他人的實質支持。

在劇中飾演正義記者的方志友則表示自己曾因為強出頭導致自己裡外不是人，後來轉為有把握的狀況就會挺身而出，「或許我現在的力量還不夠強大，但我希望能從演出當中，帶給觀眾一些思考的契機、一起反省、共同成長。」

個性直來直往的蔡燦得，曾在某會議上拍桌大罵對方不公不義的作法，「結果當然毫無意外的是我被『謝謝，不聯絡』，我認為，就算欺負人的對方明顯很大，我也絕對不會默不作聲，反而更要讓那種人知道，不是全世界都怕你的。」

《一個公務員的意外死亡》由黃致凱編導，集結郭耀仁、方志友、謝瓊煖、狄志杰、鄭志偉、是元介、朱宥琳、劉珊珊、蔡燦得、陳家逵、陳建凱等實力派演員，《一個公務員的意外死亡》2月11、12日起從高雄「衛武營國家藝術文化中心歌劇院」復演，2月18、19日移師「臺中國家歌劇院大劇院」，可於TixFun售票系統購票。