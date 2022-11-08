民進黨台北市長候選人陳時中遭國民黨台北市議員徐巧芯指控伸出「鹹豬手」，聯電前董事長曹興誠7日為陳時中緩頰稱，選市長要完美的人，他覺得很好笑，「這不是選女婿啊」。對此，國民黨台北市議員候選人高揚凱今（8）日就在臉書上表示，「陳時中至今沒有半句道歉，曹興誠還好意思幫陳時中擦脂抹粉」，引發討論。

高揚凱今日在臉書上PO出一篇「曹興誠還要繼續說謊到何時？」的文章表示，曹興誠7日召開「為阿中部長說幾句公道話」記者會，曹興誠說他要感謝陳時中，尤其他70多歲是危險高齡，因為陳時中與衛福部團隊、醫療體系盡責盡力，才「讓我老命能活下來」，台灣有這樣的防疫成績算是數一數二的。高揚凱強調，「台灣在全球疫情爆發的初期，能夠有非常漂亮的防疫成績，這份功勞是全體台灣人共同努力換來的。台灣因為經歷過SARS的考驗，所以非常自律，懂得遵守防疫的規範，才締造出防疫前段班的傲人成果」。

高揚凱提及，但是這個成果毀在民進黨、陳時中的「3+11」，沒有會議紀錄的「3+11」，讓台灣一瞬間防疫失控，造成至今已有一萬多條無辜的生命離世，「陳時中至今沒有半句道歉，曹興誠還好意思幫陳時中擦脂抹粉」，至於保住曹興誠老命的，根本不是陳時中跟衛福部，網路上一GOOGLE就一目了然，「去年疫情爆發的時候，曹興誠他老先生，是跑到美國去打疫苗」。

高揚凱更驚爆，「曹老先生，先是入籍新加坡，背棄中華民國去當新加坡人，後是疫苗跑到美國打，然後口口聲聲炒作抗中保台，要台灣的年輕人準備上戰場，真的很難不去懷疑，這位老先生的背後，是不是有什麼可怕的計畫正在醞釀」，高揚凱也提醒，「防疫的成果是全民共同努力，防疫的苦果也是全民正在一起承擔」。

最後高揚凱指出，民進黨、陳時中，除了白天動用國家機器阻擋疫苗、護航高端，晚上夜夜笙歌、宴飲歡唱外，對於防疫，好像還真的什麼事都沒做。高揚凱強調，「對這樣子黨國不分的權貴政黨，我們就是要用民主的方式，用我們寶貴的選票，把他們通通下架！」