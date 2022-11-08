民進黨桃園市長候選人鄭運鵬團隊指控國民黨桃園市長候選人張善政團隊前科累累、上梁不正下梁歪。對此，張競辦回應，市議員職責為監督市府，與市長間不存在上下梁關係，若真要深究，桃園市長鄭文燦任內，前經發局長朱松偉涉貪，才是真正的上下梁，至於有沒有歪，就請鄭運鵬團隊嚴格檢視，別槍口遇到鄭文燦又轉彎。

鄭運鵬陣營今指出，張善政身邊充斥前科、詐欺及貪汙犯，自己更是詐騙吸金賣假藥集團的顧問，果真是上梁不正下梁歪，擔憂未來若入主市府，是否前科集團也將進駐。

面對綠營指控，張善政競辦發言人曾俊豪反擊，鄭運鵬團隊的言論實在不知所云，為何議員的記者會硬要扯到市長候選人身上？近來鄭運鵬陣營因選情告急，屢現驚人言論，一邊神邏輯、一邊承受回力鏢，心理素質強大到令人欽佩，不過，硬要把市議員的言論與市長候選人掛鉤，這歪樓未免也太大。

曾俊豪說，市議員的職責在於監督市政、為民喉舌，是站在市府的對立面，根本不存在上梁不正下梁歪的邏輯關係，鄭運鵬團隊若對市議員為民喉舌有意見，應向議長邱奕勝反映，相信以其不分藍綠的態度，一定會盡力協助。

曾俊豪強調，若鄭運鵬陣營不了解何謂上梁不正下梁歪，正好有個鮮明例子，也就是鄭文燦任內，前經發局長朱松偉涉貪案，才是真正的「上下梁」邏輯關係，至於有沒有歪，就要勞煩鄭運鵬團隊嚴格檢視，不要槍口遇到鄭文燦又轉彎。