根據中央氣象局統計，今年是接續2020和2021年之後，太平洋迎來的第3年反聖嬰現象，也是繼1998、1999、2000年之後再次出現連續3年反聖嬰的狀況。氣象局指出，反聖嬰現象牽動了全球氣候的變化，也讓提高台灣在秋冬季的豪大雨機率。

「報氣候-中央氣象局」臉書專頁指出，反聖嬰特徵包含赤道中東太平洋海溫異常偏冷、西太平洋對流增加、降雨增多，通常發生在春末夏初，秋末冬初會來到最強，並在隔年春季減弱。

此外，反聖嬰現象通常每2-7年發生1次，有半數以上的反聖嬰事件會持續2-3年，有接近50％的聖嬰事件發生後，隔年會接續發生反聖嬰事件。

對台灣氣候的影響部分，夏季降雨和隔年春雨會減少，秋季東部降雨則會增多，隔年春季氣溫則會偏低；反聖嬰也讓太平洋副熱帶高壓增強，導致西北太平洋颱風生成數量正常到略少，夏秋季生成的位置較靠近台灣，而台灣在秋冬季的豪大雨機率也會提高。

氣象局強調，歷史上從來沒有完全一模一樣的反聖嬰，因此典型的影響特徵並不是每次都會出現。