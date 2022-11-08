國民黨籍屏東縣長候選人蘇清泉公開競選歌曲，詞曲影片製作全由競選團隊內部同仁共同合作完成。（蘇清泉團隊提供／謝佳潾屏東傳真）

國民黨籍屏東縣長候選人蘇清泉公開競選歌曲，詞曲影片製作全由競選團隊內部同仁共同合作完成，許多民眾聽完後都表示很感動、想要哭，蘇清泉競總指出，這是隨著蘇清泉走訪屏東33鄉鎮，看著蘇清泉實際走訪基層，每天累積一雙雙握過縣民的手，並回憶這段期間的點滴所寫而成，搭配影片、照片，呈現出最真實的蘇清泉。

蘇清泉表示，常常有人問他：「好好的醫生不當，跑出來選縣長幹什麼？」對此，他都會笑著說：「這是我的使命與責任，對自己所生長的地方有一種無法形容的使命感！」

蘇清泉指出，屏東縣人口從20幾年前的90幾萬，到今天不到80萬，屏東人的年均所得全台灣倒數第2，年輕人在地就業率也倒數，還有農產養殖等產業都面對種種困境，他的使命感催逼著他，屏東不能再繼續窮，屏東的小學不能一再地關閉或併校，他不忍心再看著屏東數萬年輕人，每天經由高屏大橋、88快速公路、雙園大橋等路線往返高雄屏東工作。

他強調：「我選縣長是在回應我對家鄉、對這片土地的使命與責任。」

談到這首競選歌曲〈有你我不孤單〉，他說，歌詞寫著「在這個美麗的土地，我們需要不同的力量，你跟我的心需要放一起，在這一起生活的人，為著理想勇敢向前不後悔。給青年有機會認真打拚，一個好的地方讓他生活，腳踏實地的人不怕流汗，有機會看著小孩好好地長大，讓家裡的長輩心情快活。需要你來幫忙，一起來建一個美麗的希望，一步一步實在的走，有你我的陪伴這條路不孤單，出頭的時間就是現在！需要你來幫忙，一起來建一個美麗的希望，意志堅定不用怕，大家互相支持一起打拼，出頭的時間就在現在。」

他感動道，這群從不同地方來的志工們，奉獻而不計酬勞，正發揮生命的價值，他們都為著一個共同的目標，就是讓每一個「家在屏東」的人，生活可以過得更輕鬆。