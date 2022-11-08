侯友宜特地到南投縣竹山鎮，為同黨南投縣長候選人許淑華、竹山鎮長候選人林孟麗等人輔選。（楊靜茹攝）

侯友宜特地為南投縣長候選人許淑華等人輔選，受到竹山鎮民熱烈歡迎。（許淑華競辦提供／楊靜茹南投傳真）

侯友宜與許淑華等人到竹山正覺寺參拜，支持者簇擁爭相握手、拍照。（許淑華競辦提供／楊靜茹南投傳真）

新北市市長侯友宜8日特地到南投縣竹山鎮，為國民黨南投縣長候選人許淑華輔選，呼籲選民力挺「心中有你（2），好好為你（2）做代誌」的候選人，他強調許淑華心目中最大咖、最重要的就是南投縣民，獲得南投縣民力挺，讓她繼續服務鄉里。

侯友宜下午2時許抵達竹山鎮「許淑華林孟麗聯合競選總部」，現場支持者高喊「凍蒜」。侯友宜表示，4年前他剛當選新北市長，立即到南投縣向縣長林明溱請益觀光休閒政策，新北市與南投縣農產品互相合作，透過縣市治理的交流，讓南投跟新北共好，肯定許淑華一定能延續林明溱在觀光、青農回流及社福好成績。

面對民進黨傾全黨之力，頻頻派大咖來南投輔選。侯友宜認為，許淑華歷經南投縣議員、南投市長、立委，一直在南投為鄉親服務，照顧老幼，她心目中永遠只有南投縣民，所以南投縣民是她心目中最大咖、最重要的，籲最大咖支持許淑華，讓她繼續服務鄉里。

林明溱也感謝侯友宜過去對南投的支持，呼籲好的市長值得新北市民支持連任。林明溱痛斥，對手蔡培慧民調低迷，才一直冷飯熱炒，用奧步攻擊，強調國民黨在南投展現大團結的氣勢，讓所有黨籍候選人高票當選。

許淑華稱讚侯友宜跟林明溱都是把重心放在民眾身上，都是好好做事的好首長，即使對手用任何抹黑的手法攻擊，她仍秉持初心，把所有重心放在南投縣民身上，未來她會循著前人腳步，努力為鄉親打拼，持續與新北等縣市合作，讓大家都能顧好。