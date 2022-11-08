近期淡水、中壢發生駭人聽聞的詐騙凌虐、殺人棄屍案，震驚全國，國民黨立委鄭麗文今(8日)在臉書發文痛批，國人找工作餬口只求溫飽，現在竟然會被囚禁、虐待，甚至被殘忍奪命，她不禁問總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇和警政署長黃明昭，台灣不是舉世滔滔的幸福之地嗎？怎麼成為另一個柬埔寨？民眾還能相信台灣的治安嗎？難道還要繼續在臥榻上酣睡？她並列出今年另外6件詐騙囚禁案打臉蔡政府。

她指出，犯罪集團利用受害者急需用錢、找工作的心態，在網路上刊登面試、借貸相關訊息吸引民眾上鉤，一見面就搜刮財物、存摺、證件，用受害者帳戶洗錢，並強行集中囚禁控制，不服從的人就以電擊棒凌虐、皮鞭抽打、餵毒品，還有3位受害者因不敵受虐死亡遭棄屍荒郊野外！

而前陣子柬埔寨KK園區才被媒體渲染成「低度開發國家」、「犯罪者天堂」，因此成為詐騙集團的法外之境，殊不知國內嫌犯也以類似的犯罪手法，隱身在社區大樓為所欲為！鄭麗文質疑，台灣何時淪落到和第三世界國家一樣？國內治安不是號稱良好嗎？不是舉世滔滔的幸福之地嗎？怎麼成為另一個柬埔寨？

鄭麗文痛批，先前許多國人被賣到柬埔寨淪豬仔，引發全台輿論撻伐，當時蔡EE才說「全力動員救回柬埔寨國人，堅定掃蕩不法組織」，怎麼現在發生在國內，EE的粉專都是輔選文？看不到總統的任何關心？是選舉沒空、民眾只能自立自強？還是沒搬讀稿機無法回答？而蘇揆現在的社交平台，還忙著當高端的高級業務員，聲稱疫苗保護效益好棒棒！

她並列出今年6件詐騙囚禁案打臉蔡政府：1/27｜誤信賣器官反被囚禁！男機警「一張字條」自救，3/2｜詐團囚禁騙存摺，求職男逃出報警，3/9｜輕信廣告「住民宿免錢還能輕鬆賺」，7人一到房間秒遭毒品控制囚禁，3/12｜偏門難撈！詐團「新兵」遭囚禁旅館，警方攻堅逮8人全法辦，4/28｜高薪求才廣告〝有詭〞，強逼當車手還囚禁，9/27｜疫情沒收入！22歲正妹上網賣存摺險遭詐團「收簿手」押走軟禁。

「所以蔡政府是失能了嗎？」鄭麗文質疑蔡英文，到現在不聞不問，身為國家元首都不用有所表示？一定要反彈聲浪大才會出來講話？這樣真的有在乎老百姓的生命安全？更別說蔡總統雙十演說還提出完整建構並強化社會安全網，表明接住每一位需要協助的國民，是政府無可迴避的責任！如今蔡政府執政六年，請問國內社會安全網補起來了嗎？光今年發生案例就這麼多，蔡政府口口聲聲說要補社會安全網，真的有在管嗎？