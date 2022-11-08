趙天麟跨海到澎湖幫陳光復造勢，說蔡英文總統有交代，這次一定要讓澎湖變天、光復澎湖，讓第一名的陳光復好好做事，讓鄉親看見幸福。（張茂雄攝）

澎湖縣長賴峰偉8日率縣府團隊到湖西鄉公所，向湖西鄉親說明綠美化、社造、觀光、道路、環保等建設成果，一一解說各項施政緣起、過程及遭遇困難，賴峰偉感謝湖西鄉親對縣政大力支持，允諾持續建設湖西鄉。民進黨澎湖縣長候選人陳光復則得到立委趙天麟的幫忙，跨海來澎湖為他助講，呼籲鄉親一起「光復澎湖」。

賴峰偉首先說明他的政績，並感謝龍門村長洪瑞達帶領村民淨灘，由於龍門自主淨灘的成功案例，全澎各村里紛紛跟進，近4年來，全縣清理約450公里海岸線、625公噸海廢垃圾及動員超過4萬5000人次，使得澎湖淨灘打響名號，成為全台典範。

在長照、社福方面，縣府衛生局將菓葉國小廢棄校區再利用，設立健康園區、增設沙港社區照顧關懷據點，提供湖西長者社區式、便捷多元的照顧；同時活化鼎灣廢棄營區，設立鼎灣享居社福養生園區，2024年啟用後，將可提供100床供住宿型長照、健康長者社區住宿，解決銀髮族安居問題。

賴峰偉指出，湖西小旅行已成為近年觀光旅遊超夯行程，未來林投黃金沙灘BOT案完工，湖西將成為全澎第一個擁有六星級Villa的地方。另一方面，成功社區將豬舍改造成別具風味的咖啡廳，加上焢窯野炊活動，龍門、湖西、白坑、鼎灣、菓葉等14個社區，也融入在地文化，成功賦予社區新面貌，帶動觀光熱潮。

陳光復晚間則在馬公東文社區舉辦造勢晚會，現場雖然只來了100多位民眾，不過上市公司慧洋海運、百世多麗董事長藍俊昇，也帶了許多員工前往助陣，立委趙天麟、楊曜、民進黨在澎公職也都到場加油，趙天麟說蔡英文總統有交代，這次一定要讓澎湖變天、光復澎湖，讓第一名的陳光復好好做事，讓鄉親看見幸福。