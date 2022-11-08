第 27 屆聯合國氣候變遷大會（COP27）本月6日到18日在埃及舉行，台達電今宣布將連續第15次參與，今年主打「島嶼」主題，共帶「電網韌性」及「珊瑚復育」雙議題前往擺攤設展。此成為COP27唯一在聯合國官方談判區主辦周邊會議、以及在行動倡議區舉辦座談的台灣企業。

在沙姆沙伊赫會場，台達文教基金打算透過發表影片，展示儲能穩定離島蘭嶼電網的案例，以及台達50周年啟動的珊瑚復育成果。

今行前記者會上，台達也與抵達埃及會場的先行團隊越洋連線。已經第八次參加COP的台達基金會特派員詹詒絜表示，現場除談判區外，也有國家場館，過去國家館都以最新減碳技術、低碳建設展示為主，但今年非常特別，展館特別大，很多國家館都改以議題為中心，比如海洋、健康、能源危機等。主要是一年來俄烏戰爭，跟氣候邊變遷有牽扯到的議題，都帶到這殿堂上討論。

台達基金會副董事長郭珊珊指出，今年是公司連續第15次實地參與聯合國氣候大會，在周邊會議（Side Event）上，將會和西班牙代表團及其島嶼政府交流地方能源轉型。在行動倡議座談（Action Hub）中，則分享已成功復育移植千株珊瑚的調適之道，並呼應主辦國埃及準備大舉開展的海洋復育計畫。

台達去年就在蘭嶼裝置 1.1MWh（1100瓩／小時）的電池儲能系統，可儲存 1100度電，搭配功率調節系統（PCS），避免離島跳電意外。台達能源系統解決方案事業處資深處長艾祖華說，這次就帶著這些實績前往氣候大會，與國際氣候社群及島嶼代表交換意見，探討營運分散式電網、讓島嶼達成淨零排放的成功策略。

將飛往會場的台達文教基金會執行長張揚乾說，台灣有300多種珊瑚，佔世界四分之一，台達利用自家設備研發出「LED照明與自動化技術及設備」，經由白紅等光譜最佳照射，僅實驗21天後，就讓珊瑚多生長6毫米(mm)，已經是珊瑚一年平均成長量的十分之一。因此台達這次帶著與基隆海科館、屏東海生館、以及民間保育團體等專家的實質合作成果，與國際社會交流如何透過科技方法復育珊瑚。

COP27今年除了檢視各國NDC減碳承諾，因烏俄戰爭而起的能源危機，會特別聚焦討論脆弱國家的損失與損害賠償機制。台達表示，將帶回最新的談判動態和減碳知識，協助台灣掌握國際氣候發展趨勢。