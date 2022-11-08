T1桃園雲豹今（8）日宣布，NBA巨星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）正式加盟，並計劃在19日的雲豹主場開幕戰亮相，全台掀起一陣「魔獸」旋風，霍華德帶來的效應也馬上體現，不但讓桃園雲豹隊知名度在國際間大開，就連母企業雲豹能源（6869）也大漲，今天在股市以上漲4.18元作收。

「魔獸」霍華德征戰NBA沙場18個賽季，巔峰時期被譽為能夠單換「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）的禁區猛獸。霍華德生涯3度獲選NBA最佳防守球員，5屆NBA籃板王，2屆NBA阻攻王，更在2020年幫助湖人隊拿下NBA總冠軍，球員生涯榮譽滿載。如今與桃園雲豹達成簽約協議，也讓在興櫃掛牌的雲豹能源今天以64.4元開出，一路上漲到68.3元，漲幅達到6.52%，單日市值約增加4.71億元，此外，不只母企業雲豹能源，就連掛名贊助的永豐金（2890）今天股價也上漲1.23%。

目前雖尚未正式公布霍華德加盟的價碼，但雲豹總經理蘇翊傑透露，魔獸的月薪絕對超過20萬美元(約640萬台幣)，對於今天雲豹能源股價大漲，許多網友紛紛笑說，「霍華德的薪水應該一天就賺回來了！」、「雲豹這波賺了錢也賺了名聲，真是傑出的一手。」