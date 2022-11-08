宜蘭壯圍沙灘漁船擱淺，船上2人經海巡協助救出均無生命危險。（海巡第一巡防區提供）

宜蘭縣壯圍鄉公館沙灘今（8日）晚上7時許，1艘漁船擱淺，據了解，該船疑似離岸太近而卡在沙灘上，船長報案求援，目前船上2人均無危險；海巡獲報後，已派遣海巡艇前往協助脫困。

宜蘭壯圍沙灘漁船擱淺，船上2人經海巡協助救出均無生命危險。（海巡第一巡防區提供）

宜蘭壯圍沙灘漁船擱淺，船上2人經海巡協助救出均無生命危險。（海巡第一巡防區提供）