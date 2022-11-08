宜蘭壯圍漁船擱淺卡沙灘 海巡出動急救援 20:402022/11/08 中時 吳佩蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭壯圍沙灘漁船擱淺，船上2人經海巡協助救出均無生命危險。（海巡第一巡防區提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭壯圍沙灘漁船擱淺，船上2人經海巡協助救出均無生命危險。（海巡第一巡防區提供） 訂閱影音： 中時新聞網 宜蘭縣壯圍鄉公館沙灘今（8日）晚上7時許，1艘漁船擱淺，據了解，該船疑似離岸太近而卡在沙灘上，船長報案求援，目前船上2人均無危險；海巡獲報後，已派遣海巡艇前往協助脫困。 宜蘭壯圍沙灘漁船擱淺，船上2人經海巡協助救出均無生命危險。（海巡第一巡防區提供） 宜蘭壯圍沙灘漁船擱淺，船上2人經海巡協助救出均無生命危險。（海巡第一巡防區提供） 宜蘭壯圍沙灘漁船擱淺，船上2人經海巡協助救出均無生命危險。（海巡第一巡防區提供） 綠喊終結黑金 強攻宜蘭 苗栗 南投 新北貢寮2釣客失聯疑落海 消防海巡出動32隊員搜救 宜蘭東門夜市光棍節、雙雙節 暖心贈限量「YES！券」 #宜蘭 #沙灘 #擱淺 #海巡 #壯圍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 涉藏槍毒還擄人關鐵籠！宜縣議員候選人凌晨羈押禁見 22:182022/11/03 社會 英國QS亞洲大學排名「台大闖入20強」 成大超車清大 20:412022/11/08 生活 宜蘭轎車自撞火燒車 駕駛拋飛「腦漿四溢、身體變形」慘死 12:412022/11/08 社會 台達×宜蘭大學 培育智慧農業人才 04:102022/11/04 產業特刊 恆春潛水客體力不支漂流海面 海巡即刻馳援救一命 16:552022/11/07 社會 控看板抹黑 江聰淵告藍營 04:102022/11/05 地方新聞 宜蘭縣府攜手佛光大學 產官學合辦2022宜蘭社區工作論壇 10:132022/11/03 新消息 阮義忠展現生命寬度 04:102022/11/04 藝文副刊 驚！竹圍漁港沙灘驚見全裸年輕女屍 警封鎖現場調查 14:152022/11/02 社會 台2線濱海公路又傳釣客落海 新北消防救回一命 17:282022/11/05 社會 KTV排行榜！周杰倫18年前神曲第7 網：再戰10年 13:332022/11/03 生活 控宜蘭議會國民黨團看板抹黑 江聰淵告林姿妙等人 13:452022/11/04 政治 宜蘭壯圍鄉訊號「沒半G、斷網」 收高月租費卻沒基地台 13:452022/11/06 生活 海空搜救鑫順一號12名失蹤船員 海上惡浪狂濤恐不樂觀 15:192022/11/03 社會 國5雪隧客運拋錨害紫爆！通勤族站避車彎苦等接駁車 畫面曝 09:432022/11/07 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。