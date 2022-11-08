九合一選舉倒數18天，參選縣市長的立委是否會在最後關頭辭立委成為話題之一，國民黨台北市長候選人蔣萬安8日晚間接受電視節目《新聞面對面》專訪，他以燜飯說比喻，稱「飯煮熟了、電鍋跳了，不要馬上掀鍋蓋，讓它燜一下飯才會好吃，就是這個道理。」意指辭立委的想法已在醞釀，只是在等待掀鍋蓋的時機。

蔣萬安指出，其實選戰到後期，團隊都有既定選戰節奏、步調及相關計畫，特別只剩下不到20天，該做的事情我都會做，他還端出「燜飯說」，「我們都煮過飯，飯煮熟了、電鍋跳了，不要馬上掀鍋蓋，讓它燜一下飯才會好吃，就是這個道理。」

主持人謝震武接著說，意思是「飯已經在鍋裡面」，代表蔣萬安要辭立委的想法已在醞釀中、曾討論過，因為鍋子不能一掀開是空的，一定要擺水擺米，最重要的是那個按鈕要按下去飯才會熟，「所以你就是在告訴大家說，有這個想法、有討論過，只是等我掀鍋蓋。」

蔣打趣表示，「大家可以想像，要燜一下，而且要燜到恰到好處，飯才會好吃。」