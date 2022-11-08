大樂透已經連槓15期，頭獎創下今年以來最高金額，本期獎金累積上看4.7億，中獎獎號於今（8日）晚出爐。

第111000099期大樂透獎號今晚開出，由小到大依序為15、18、37、39、44、47，特別號43。

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