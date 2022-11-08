獎金飆今年最高！4.7億大樂透獎號開出 中了秒變富翁 20:522022/11/08 中時新聞網 蔡宗倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大樂透頭獎獎金達4.7億，獎號開出。（示意圖／資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大樂透已經連槓15期，頭獎創下今年以來最高金額，本期獎金累積上看4.7億，中獎獎號於今（8日）晚出爐。 第111000099期大樂透獎號今晚開出，由小到大依序為15、18、37、39、44、47，特別號43。 全美瘋樂透 威力球頭獎累積608億刷新世界紀錄 金擘獎揭曉 溪頭福華渡假飯店獲優等獎 嘉義縣商圈購物節開獎 500萬輕豪宅得主淡定現聲 #大樂透 #頭獎 #獎號 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 歡樂耶誕城11日開城 新北警呼籲：搭大眾運輸更方便 12:282022/11/08 生活 中國建經 獲國家建築金質首獎 04:102022/11/08 產業特刊 《國際經濟》連開40次沒人中獎 美國強力球頭獎創19億美元新高 16:192022/11/08 財經 教育部「教學卓越獎」雲林摘3金 張麗善：展現堅實的教學力 14:082022/11/08 政治 大樂透頭獎衝4.7億！ 5生肖、3星座黃金下注時間曝 11:332022/11/08 運勢 選情告急 高市議員候選人陳慶鴻發布競選短片催票 09:312022/11/08 政治 金馬獎頒獎嘉賓男神女神公佈 許光漢首登金馬殿堂 15:272022/11/07 娛樂 茂綸吳偉國 獲金商獎優良商人 04:102022/11/08 產業．科技 數位金融獎優質認證 和泰產險 打造客戶自主服務平台 04:102022/11/08 產業特刊 得獎運強4星座 雨水對摩羯有利 天蠍帶喜氣物品 13:482022/11/07 運勢 蔡萬才台灣貢獻獎 張上淳、侯孝賢獲獎 04:102022/11/08 地方新聞 高雄槍戰2人傷！男頭部中彈病況急轉直下 院方搶救中 12:492022/11/08 社會 經濟部節能標竿獎揭曉 04:102022/11/08 投資理財 國軍文藝金像獎美展作品 11／1至12／15日龍華科大展出 17:392022/11/08 新消息 號召「10號隊友」挺桃猿！桃市府前廣場直播台灣大賽 19:472022/11/08 體育 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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