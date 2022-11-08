中華信評8日表示，應和泰產物保險股份有限公司(和泰產險)的要求，撤銷其等級為「twAA-」的長期發行體信用評等與財務實力評等。在撤銷其等級時，和泰產險被列入信用觀察「負向」的狀態並未解除。

這是第一家產險公司，在處理防疫險理賠過程，主動舉手放棄信用評等。其影響應會反映在後續的公開募資及債券發行等的價值評估。

產險業今年來因防疫保單大賠，資本條件受重傷，已危及到信用評等及其後續的募資條件。各產險業者對此回應不一，部份有「富爸爸」的金控或集團旗下產險公司，多選擇增資一途，富邦產、國泰產等亦已公布增資計畫。

中華信評指出，和泰產險因防疫險保單而產生的理賠金虧損總額，恐將使該公司的總調整後資本水準大幅下滑，評等自2022年6月8日起置入「信用觀察負向」狀態，因為理賠金的增額未明，使得和泰產險的整體信用品質面臨不確定性。

中華信評預估，若和泰產險沒有主動的資本管理政策與資產調整計畫支持，則該公司的資本水準與流動性將受制於龐大的下行壓力。

中華信評並表示，無法在評等撤銷之前，解除和泰產險的信用觀察狀態並以精確的方式決定最終評等。