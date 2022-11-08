中央銀行受財政部委託標售300億元30年期公債，最高得標利率2.4％、創七年半新高，較5月標售同年期的2％，飆高40個基本點（1個基本點是0.01個百分點）。

根據央行公布的30年債標售結果，吸引462.5億元資金進場搶標，儘管投標倍數1.54倍，低於近年來平均1.5～2.0倍的區間，但得標利率仍大幅走高。其中以證券業搶得逾半數籌碼的53.82％或161.5億元最多，其次銀行業也拿到40.34％或121億元，保險業占4.17％或12.5億元，票券業有1.67％或5億元。

券商主管表示，前一期30年券標售是5月時，與這一期標售間隔約半年，其間經歷央行6月及9月二次升息，各升半碼（1碼是0.25個百分點），這次最高得標利率較5月大幅上揚，符合預期，但上揚幅度0.4個百分點，高於央行近二次升息合計的0.25個百分點，顯示偏向預期央行後續將再升息。

券商主管強調，Fed主席鮑爾這次會議後的發言，又鷹又鴿，釋出將進行緩和升息的討論，又說現在談暫停升息言之過早，且就算升息放緩，但利率最終水平可能高於預期，短線先看10日美國將發布的10月通膨數據結果，直接影響Fed未來的升息步調，及經濟衰退的可能，若市場利率進一步走高，後續長債得標利率將跟著愈標愈高。