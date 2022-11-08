據日本相關人士透露，日本政府基本決定將改良陸上自衛隊地對空導彈03式中程防空導彈，以應對中國和俄羅斯推進開發的高超音速滑翔武器。為解決目前導彈防禦網難以實現攔截中國與俄羅斯超高音速導彈的問題，改良中程防空導彈最晚要在2029年度開始量產。

《共同社》報導說，日本此舉旨在提升強化防衛力7個核心領域之一的「綜合導彈防空能力」，將在外交和安全政策長期指針《國家安全保障戰略》等3份文件修改中得到體現。

報導指出，改良導彈是為了提升預測高超音速武器飛行路徑並進行追蹤的性能，最快將於2023年度著手。最晚2026年度對導彈發射軟體進行更新。雷達探測能力等也將加以升級，極力爭取趕上2029年度開始量產的時間。不過，由於各國導彈研發競爭正在提速，能否通過改良導彈完善攔截體系仍是個未知數。

報導表示，該導彈被稱為「中程地對空導彈（SAM）」，是陸上自衛隊為攔截飛機而於2003年採用的。此後在2017年進行過改良，以應對低空飛行的巡航導彈和高速目標。射程約數十公里，部署在高射部隊。

目前日本的彈道導彈防禦（BMD）系統由兩部分組成，分別為海上自衛隊神盾艦配備的攔截導彈，以及在陸地上運用的愛國者3型（PAC-3）地對空導彈。目前為應對北韓的導彈發射，除了在日本海部署神盾艦外，日本還為首都圈等全國28個高射隊配備了愛國者3型導彈，為實施攔截做好準備。

報導說，針對高超音速滑翔武器，日本設想通過部署在摩耶級最尖端神盾艦上的攔截導彈標準-6型(SM-6)和陸地上的愛國者3型實施攔截。但由於該武器能以5倍音速（5馬赫）以上的速度在低空變軌飛行，被認為「難以憑現有裝備攔截」（自衛隊幹部語），因此決定改良導彈加以應對。

美國還有在滑翔階段進行攔截的構想，日本防衛相濱田靖一和美國國防部長奧斯汀在9月會談時同意開始探討聯合研究。