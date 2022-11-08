吳怡農到南投縣陪縣長候選人蔡培慧、草屯鎮長候選人曾煌棊掃街拜票。（蔡培慧競辦提供／楊靜茹南投傳真）

民進黨南投縣長候選人蔡培慧，8日邀黨內新世代吸粉高手、台北市黨部主委吳怡農來輔選，盼藉由吳怡農的魅力，吸引更多鄉親關注南投縣長選戰。吳怡農稱讚蔡培慧默默為南投服務，與長期把持地方政治的政客截然不同，呼籲把選票投給有能力的蔡培慧。

吳怡農表示，蔡培慧擔任行政院中辦執行長時，默默為南投服務，像推動農保、中興大學進駐中興新村、提倡幼兒臨托制度等，與長期把持地方政治的政客截然不同，「民眾希望候選人為民服務，而不是把選舉、公職當作家族企業來經營，這不是大家要的政治」。

吳怡農不忘提醒18歲公民權修憲複決的重要性，他指出年底選舉除了要選出縣市長及議員、代表、村里長，還有一項18歲公民權修憲的公投，讓這項修憲案過關，讓民主制度更多人參與、政治風氣更成熟。

蔡培慧也認為，政治必須擴大公民參與的意願，讓各行各業、不同領域的青年參政，才能為國家進步注入活水，呼籲年輕人關注南投關鍵的一役，記得返鄉投票，年底的選票將決定南投的未來。