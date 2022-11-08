資深歌手林淑容曾是駐唱歌手，因喜歡鳳飛飛以歌迷身分參加模仿歌唱比賽獲得冠軍，在節目上隔著透光白布演唱鳳飛飛歌曲，聲音和舞台肢體動作都與本尊相似，被外界冠上「影子歌后」的稱號，林淑容近年淡出螢光幕，資深伴奏孔鏘老師近期曬出與她聚會的合照，讓她61歲的狀況曝光。

林淑容近年很少出現在螢光幕前，她相當低調，沒有設立粉絲專頁分享近況，因此許多歌迷都無法得知她的近況，10月中資深伴奏孔鏘老師發文：「我和淑容姐有個約會！敬請期待」，似乎有工作上的交集，透露林淑容重回螢光幕前的可能，照片中林淑容與孔鏘在酒店餐廳用餐，林淑容穿著亮紫色上衣，妝容相當精緻，頂著一頭俏麗短髮與年輕時相差不大，面對孔鏘的自拍鏡頭林淑容微張著嘴，一手拿筷子一手拿湯匙，準備用餐的模樣被捕捉下來，另外一張照片兩人靠在一起，林淑容露出優雅笑容，身上的項鍊和戒指都相當貴氣。

許多網友誇讚：「林淑容小姐都沒變，一樣漂亮」、「期待開演唱會！」、「被您倆的快樂感染了，看到偶像開心」、「久違了林淑容」。

林淑容的知名歌曲《昨夜星辰》、《無言的結局》、《我怎麼哭了》、《斜陽外》等都相當受到歡迎，過去她與還是新人的男歌手羅時豐合唱《無言的結局》，動人深情歌聲大受歡迎，不但令羅時豐知名度上漲，也讓林淑容的演藝事業達到高峰。