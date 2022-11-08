九合一大選倒數不到20天，首都台北的選情競爭激烈。日前台北市長辯論會結束後，民進黨台北市長候選人陳時中自認「犯的錯誤比較少，我聽大家的話，努力去做到，我算是個乖學生、應該是好學生」。對此，東華大學教授施正鋒今（8）日就表示，「陳時中是蔡英文的人，目前為止，民進黨的策略上就是穩紮穩打，不要讓藍、白之間差距太大，這樣他就可以低空飛過」。

施正鋒今日在網路節目《批踢踢開講》中表示，「陳時中基本上是一個魁儡啦，要做人設，人家要他做什麼、講什麼就做」，施正鋒強調，「但有一些東西是個性的部分，到重要關頭的時候就會不自覺地表現出來」，最一開始蔡英文會找陳時中來選台北市長，而不是林佳龍，意思就是說，「這是蔡英文最重要的地方，停損點在這，會不會辭黨主席就是以台北市為主，不是桃園」，蔡英文之所以不給林佳龍選台北市長，就是因為「林佳龍比陳時中好太多了，形象也好很多」。

施正鋒接著解釋，「主要是因為陳時中是小英的人，就算一開始真的覺得陳時中不適合，也是陳建仁(選台北市長)」，陳時中應該是老神在在，只要把深綠的找回來，讓他們含淚投票，應該可以低空飛過。「只要藍白之間不要差距太大，才不會有棄保，所以他就想辦法要做一個正三角形」。最後施正鋒說，「到目前為止，民進黨的策略上就是穩紮穩打，驗收我的百工百業的地方，不要讓藍白之間差距太大，這樣他就可以低空飛過」。