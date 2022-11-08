國產多功能休旅車（MPV）有望出現新霸主，三陽集團旗下南陽實業今日發表造成市場轟動的頂級LMPV – HYUNDAI CUSTIN旗艦家旅，挾預接單1500張訂單氣勢，今年配額600台等同「秒殺」，估明年農曆年前可交車近千台，南陽也將積極向韓國原廠爭取配額，喊出每年銷售3000台目標，成為推升在台市占率的重要戰略車款。

身為HYUNDAI汽車亞洲戰略車種，並且考量國內家庭組成三代同堂約佔超過14％及每年近5000台家用MPV的需求，台灣成為亞太地區CUSTIN旗艦家旅選擇優先發表的市場，結合「CUSTOM」禮遇家人與「INTERIOR」豪華科技內裝雙詞彙的CUSTIN旗艦家旅，擁有最適合國內用路環境的4950mm車身長度，且透過長達3055mm的軸距規劃，兼具了市區穿梭靈活度與座艙空間極大化等雙重特點。

不同於傳統家庭MPV車型保守與方正的造型鋪陳，CUSTIN旗艦家旅特別導入HYUNDAI汽車最新家族設計語彙，於黑鑽幾何水箱護罩、隱藏式LED日行燈、流線車側線條、貫穿型LED尾燈設計等處展露無遺，將動感風格完美兼容CUSTIN旗艦家旅中，堪稱市場最具前衛洗鍊感的多功能車型代表。

南陽總經理徐伯達表示，CUSTIN旗艦家旅展開預售後立刻獲得熱烈迴響，媲美200萬以上MPV級距的豪華舒適配備與空間絕對是關鍵之一，不僅尾門具備智慧型感應電動功能，打開同樣具備感應功能的電動雙側滑門，3055mm軸距長度所營造的超寬敞座艙空間、全排頂級皮革座椅的尊榮禮遇立刻呈現眼前。VIP款第一排豪華座椅中，駕駛座具有8向電動調整及記憶功能，副駕駛座也具有4向電動調整功能，且雙座座椅皆具備通風／加熱功能，以最高格局款待前座駕駛與乘客。

越級豪華配備與智能科技，絕對是CUSTIN旗艦家旅座艙內最吸引人的兩大優勢。多功能全彩儀表板整合4.2吋車資顯示幕導入繁體中文介面，呈現最清晰與齊全的行車資訊，中控臺10.4吋多媒體整合系統不僅是同級首見，整合智慧行動娛樂如Apple CarPlay、衛星導航、SVM環景影像輔助等標準配備，加上SBW線傳式排檔配置，大幅提升用車便利性。CUSTIN旗艦家旅VIP車型於第一／二／三排皆配備USB外接電源插孔，更標配置第一二排Qi無線充電座，提供最佳電力支援，正式向電量焦慮說再見。

CUSTIN旗艦家旅以最新1.5升渦輪增壓缸內直噴引擎搭配8速自排變速箱，擁有高達170ps最大馬力輸出，更可以在1500～4000rpm最常用的轉速區間，提供25.8kg-m峰值扭力支援，官測平均油耗15km／L，更是展現動力科技的效能優勢。CUSTIN旗艦家旅提供Smart Drive Mode四種駕馭模式選擇，除了運動SPORT、舒適COMFORT、節能ECO以外，智能SMART模式更會判斷駕駛的油門操作特色，自動選擇最佳動能輸出模式，達到動力輸出最適化的理想境界。

立基於最新第三代車輛平台，CUSTIN旗艦家旅透過多重框架設計強化車身鋼性與安全性，並透過前懸吊幾何的後傾角調整、懸吊角度調整、懸吊阻尼強化等，營造高級行路質感，更擁有等同於SUV 車款的適路性與更佳的乘坐舒適表現。

CUSTIN旗艦家旅不分車型標配「HYUNDAI SmartSense」先進安全科技，其中最受消費者重視的SCC智慧型主動車距維持(附Stop ＆ Go)、LFA全速域車道維持輔助、LKA車道偏移輔助、LDW車道偏移警示系統、FCA前方主動煞停輔助(含汽車／行人／騎士偵測)、FCW前方撞擊警示系統、FCA-JX對向來車路口煞停輔助、FCW-JX對向來車路口安全偵測系統、BCA盲區碰撞避免輔助、BCW盲區偵測警示、RCCA後方交通防撞輔助、RCCW後方交通防撞警示系統等，達到Level 2半自動駕駛等級。