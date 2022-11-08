【立綱氣象報報】北、東部局部陣雨 西部天晴陽光強

受到華南雲雨區影響，氣象局今（8）日稍早針對3縣市發出豪雨特報，宜蘭的降雨尤其猛烈，而明日仍吹東到東北風，宜蘭、基隆北海岸要慎防大雨。氣象主播戴立綱表示，花蓮以南和東半部晴朗的天氣會維持到周末，不過下周一（11/14）將迎來下一波強勁冷空氣。

氣象局資料顯示，明（9）日各地早晚低溫約20至22度，體感稍涼，白天高溫在北部、宜蘭地區，約25、26度，中南部及花東為27至30度，感受溫暖微熱，但日夜溫差較大。

而明日台灣附近仍吹偏東到東北風，迎風面的大台北及東半部雲量偏多，降雨機率高、偶有短暫雨，尤其宜蘭、基隆北海岸及東北部降雨明顯持續，有大雨發生機率，西半部天氣多雲偶透光，山區有零星降雨。

氣象局資料顯示，明（9）日各地早晚低溫約20至22度，體感稍涼，而中南部及花東的氣溫則是溫暖微熱。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象局提醒，明（9）日宜蘭、基隆北海岸及東北部降雨顯著，有大雨發生機率。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象主播戴立綱表示，雖然明仍吹東風，但水氣量減少，花蓮以北有零星雨勢，花蓮以南、西半部天氣晴朗，這樣的天氣將維持到周末，屆時東部外海水氣減少，「天氣會更穩定」，下周一（11/14）時，將迎來另一波高壓系統，為台灣帶來較強的冷空氣。

除此之外，天氣粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文表示，今明兩天有雲雨通過台灣，不過「算是撐過本周水氣最多的兩天」，除了東北部以外，越接近周末，越能感受到好天氣，中南部甚至有機會回暖到30度。