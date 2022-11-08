教育部體育署 「台灣運動創新加速器」8日舉行第9期培訓專案啟動日活動，由體育署專門委員賴靜婷、陽明交大產業加速器中心主任黃經堯，及透過線上參與的HYPE運動創新基金會創辦人拉維（Amir Raveh）與營運長帕柏（Zvika Popper）於以色列親自線上出席致意。

台灣運動創新加速器至今已完成8期培訓專案，成功培育國內外共85個創新團隊，其中第7期團隊Swipecool，在2022 InnoVEX亞洲新創展會中與來自14國、145個國際創新團隊共同競賽，獲得創新創業簡報競賽首獎；第8期的冠軍Ness wellness從新的角度切入運動產業，整合創立身心靈健康課程及平台，提供大眾不同於以往的運動選擇。

本期培訓專案共有74個國內外運動創新團隊報名參與，遍佈全球27個國家，來自韓國的SPORTS VIVAS特地從韓國飛至台灣參加本期Kickoff徵選活動，最後由加拿大Bolt Sports、韓國SPORTS VIVAS、印度Dartle、瑞士Sigoor、烏克蘭team&play及台灣Space Capsule、GoSky AI、3T Magic、Sportxai、Let’s Play及Havbeat共計11隊獲選加入專案。

為期兩個半月的培訓專案將採實體活動搭配線上創新課程方式辦理，除HYPE國際業師團外，國內則邀請台灣迪卡儂創新設計部門范宏章、台灣大哥大等合作企業夥伴共同帶領團隊，8日的活動除遴選外亦安排運動創新相關座談，由新加坡顧問公司Blackstorm Consulting共同創辦人Paddy Tan，分享國際運動科技創新趨勢。