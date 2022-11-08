香港女星梁洛施昔日與身價千億元的富二代李澤楷交往，未婚就替他生下3個兒子，更為愛淡出演藝圈轟動一時，無奈始終當不了豪門媳婦，戀情維持4年，恢復單身後獨自帶小孩，先前更因她和兒子們一毛錢都分不到，引起討論；梁洛施近期出演名導林超賢的電影，日前曬出聚會畫面，被發現是住在李澤楷安排的別墅，雙方友人透露，他們目前就是以好友模式相處。

不久前梁洛施在IG分享與名導演林超賢、好友們，一群人私下聚會的照片，畫著淡妝的她，氣色看起來相當好，整個人神清氣爽的，狀態好到驚人；而她也表示，很榮幸能與林超賢導演合作，覺得自己非常幸運。

梁洛施日前與林超賢導演、好友們聚會。（圖／摘自梁洛施IG）

而梁洛施從國外回香港後，據悉，她和3個兒子是住在李澤楷安排的別墅，落落大方毫不彆扭；凡是小孩子學校有活動，梁洛施與李澤楷還會一同出席，兩人目前就像好朋友般相處。儘管曾被爆出李嘉誠今年將3000億港幣（約1兆1510億元）資產重新分配，梁洛施與3子一毛錢都拿不到，但她還是過得很自在。

梁洛施與香港首富李嘉誠兒子李澤楷在2011年分手後，3個兒子跟著她生活，她偶爾也會在社群分享小孩身影；當時恢復單身後，她也重返演藝圈，2013年拍攝張艾嘉執導電影《念念》，但很快又消失幕前，直到2018年才於香港演藝圈復出。