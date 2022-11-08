俄羅斯衛星社報導，第二屆「中國＋中亞五國」智庫論壇開幕式8日在北京舉行，中國國務委員兼外長王毅在賀信中強調，中國和中亞國家的成功經驗表明，現代化發展不是只有西方化一條路，現代化也不等於就是西方化。

受王毅委託，中國政府歐亞事務特別代表李輝現場宣讀賀信。王毅在賀信中指出，本次論壇主題為「走向共同發展的新路徑」，具有很強的現實性和針對性。當今世界正經歷百年未有之大變局，國際形勢深刻複雜演變，各類新問題、新挑戰層出不窮，單邊主義、貿易壁壘、「脫鉤」等嚴重影響各國發展。如何破解時代難題，實現更好的發展，是擺在我們面前的共同課題。

王毅表示，中亞國家獨立30多年來，致力於探索走符合本國國情的現代化道路，取得了可喜成就。中國和中亞國家的成功經驗表明，現代化發展不是只有西方化一條路，現代化也不等於就是西方化。中國將一如既往地堅定支持中亞國家發展振興，並願與各國開展全方位互利合作，共同推進現代化進程。

李輝致詞時強調，中國與中亞國家關係能有今天的大好局面，元首外交發揮了領航定向的關鍵作用。在中國國家主席習近平與各國總統的親自關心和直接推動下，中國與中亞國家關係不斷實現跨越式發展。雙方政治互信日益鞏固，務實合作成果豐碩，戰略協作更具成效，成為名符其實的戰略夥伴。

第二屆「中國＋中亞五國」智庫論壇8日至9日舉行，由中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所與哈薩克總統戰略研究所、吉爾吉斯總統戰略研究所、塔吉克總統戰略研究中心、土庫曼外交部國際關係學院、烏茲別克總統戰略與地區研究所聯合召開。