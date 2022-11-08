九合一選舉倒數不到20天，各縣市長候選人摩拳擦掌準備中，桃園市「四腳督」局面更是競爭激烈。國民黨桃園市長候選人張善政今（8）日在臉書分享了一個小插曲，一位大約80歲、在菜市場賣素麵的老太太告訴張善政團隊志工，「我活到80多歲，我很會看人，張善政不是一個會做壞事的人」，這句話也讓許多網友動容，留言表示「老人家看人的眼光精準」。

張善政今日在臉書上PO出一篇「請大家和我們一起分享善的力量！」的文章表示，「前幾天，我們團隊的志工，告訴我他在掃街當中的經歷。我們桃園的鄉親，真的很善良！」張善政分享，我們的志工說，在一次菜市場的宣傳活動上，一位大約80歲賣素麵的老太太告訴他，「我活到80多歲，我很會看人，張善政不是一個會做壞事的人」，隨後這位老太太拿出一張千元大鈔要給張善政團隊志工，說「張善政跟他的團隊很辛苦，可以拿去買水」，志工沒有收下，因為這位長輩在市場賣素麵，一盒素麵大約50元，這樣的千元大鈔，可能就是她忙碌一天的所得。

張善政坦言，「我很希望能夠親自拜訪這位長輩，當面跟她道謝。我很感謝她支持我，更感謝她點出選舉最重要的價值：選善良、不做壞事的人！」張善政說，「我從參選以來，面對民進黨對我的抹黑、抹紅。有時真的感到心累」，張接著說，「他們過去的候選人抄襲退選，所以抹黑我抄襲；他們現在的候選人去跟對岸的國企做生意，卻抹紅我這個一直待在台灣努力的人」。

最後張善政表示，「我知道隨著選舉越來越近，這些憑空捏造、惡質的詆毀只會越來越多。但這只會讓我更努力、更堅持為桃園的鄉親奮鬥！桃園鄉親的支持，是我一路走來最大的動力。有鄉親的支持，我不怕國家機器的圍剿」，張善政也承諾，「為了這位在市場做小生意長輩的期待，為了所有鄉親希望桃園更好的期待，我會拚盡全力。希望大家與我們一起，分享善的力量，守護善的價值！」

此篇文章一發出，許多網友紛紛留言表示「與基層民眾最自然的接觸，才有這種真實的感動」、「阿婆的眼睛是雪亮的，院長加油」、「做個良善的人一直是我的座右銘，絕對支持」、「老人家看人的眼光精準」。