台北市長柯文哲卸任倒數，被問及8年來最想推翻的政策，國民黨台北市長候選人蔣萬安8日晚間接受電視節目《新聞面對面》專訪表示，他認為柯減債方向是對的，卻不願投資台北市各項發展，他也主張恢復前市長郝龍斌政策，恢復騎乘YouBike前30分鐘免費，強調政府花小錢就能帶動民眾使用公眾運輸，達到節能減碳、健身效果。

蔣萬安指出，柯文哲過去8年時間減債方向是對的，此事必須給予正面態度，但不願投資台北市的發展是不對的，包括生育、教育、基礎建設、交通建設、都更，相關捷運線也沒有一條動工，但在社宅政策上，柯文哲相較中央更有魄力推動社宅，但速度還是很慢，當時承諾5萬戶現在只有將近2萬戶。

蔣萬安質疑，但柯文哲一直強調減債，對於城市發展如市民期待的台北大巨蛋，到今天都還沒有完工，原先大巨蛋應在郝龍斌任內興建後，約莫在2015年要完工，但一直拖到現在、持續卡住，這個還是必須要面對的問題，他也承諾會在上任1年後順利啟用，不能再拖了。

談及想延續郝市府哪些政策時，蔣萬安指出，應恢復被柯文哲取消的YouBike前30分鐘免費政策，他強調，雖然這是很小的事，但市民非常在意，而政府也能花小錢，進而帶動民眾搭乘、使用公眾運輸，達到節能減碳、健身運動的效果，相當值得政府來做。